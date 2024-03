Hrvatski glumac izgubio je sudski spor protiv kćeri, prije nekoliko mjeseci osuđen je i zbog prijetnji bivšoj supruzi

Glumac Frane Perišin, kojeg pamtimo iz serije “Larin izbor”, izgubio je spor protiv vlastite kćeri Ane Perišin, prenose dalmatinski portali.

Općinski sud u Dubrovniku odbio je tužbeni zahtjev glumca Frane Perišina, koji je htio opozvati Ugovor o darovanju sklopljen s kćeri Anom za dio nekretnine u Cavtatu, piše Dubrovački dnevnik.

Kako je tvrdio na sudu, Perišinu su se poslije zaključenja Ugovora o darovanju okolnosti života promijenile – osiromašio je i više nema sredstava za svoje nužno uzdržavanje, a prozivao je i kćer za to što ga ni na koji način ne uzdržava iako je to obavezna po zakonu. Pozvao se i na vrijeme pandemije, smanjeni broj angažmana, pa sukladno tome i potrošenu ušteđevinu, pozajmice, kredite. Također, u prosincu 2021. godine Kazalište Marina Držića prestalo mu je plaćati podstanarski stan nakon 40 godina, pa se svemu dodao i trošak za stanarinu. Uz to, plaća alimentaciju svom malodobnom sinu. U svjedočenju je naveo i da se ne bi mogao uzdržavati da nije dobio pozajmice od svoje partnerice.

Kćer je, s druge strane, navela da Perišin nije lošeg imovinskog stanja, pa je, između ostalog, i suvlasnik nekoliko nekretnina, a naglasila je da ukoliko se i nalazi u oskudici, do nje se doveo vlastitom krivnjom i to dugogodišnjom grubom nemarnošću za rad, radno mjesto, zdravlje i imovinu.

Sud je zaključio da Perišin ipak nije u lošem financijskom stanju, jer ima mjesečne prihode, suvlasnik je nekretnine u Cavtatu oko koje se spori, kao i nekretnine u Kaštel Kambelovcu, u fazi je prodaje drugih nekretnina, dok se njegovim nemarnim ponašanjem, za koje ga je kćer prozvala, nisu bavili jer je ovo bilo sasvim dovoljno za odbiti zahtjev.

Perišin će morati platiti i sudske troškove koji iznose 7500 eura.

No, treba napomenuti da se radi o nepravomoćnoj presudi te da glumac ima pravo žalbe.

A prije samo nekoliko mjeseci, Perišin je izgubio sudski spor protiv bivše supruge Marte Žegure. U listopadu prošle godine, Perišin je proglašen krivim za kazneno djelo prijetnje, a Općinski sud u Zagrebu je presudio kako je dužan nadoknaditi i sudske troškove Marti Žeguri i još troje ljudi.

Podsjetimo, Perišin i Žegura započeli su svoju romansu 2012. godine, kada je njoj bilo 28, a njemu 52 godine.

Iste su se godine i zaručili, a glumac je tada govorio kako ga je veza s mlađom voditeljicom i samog pomladila te nije krio koliko je zaljubljen.

Par je 2013. godine dobio sina Andriju i sve je izgledalo idilično, no umjesto svadbe uslijedio je skandalozni prekid,piše N1

Perišin je, tada ogorčen na bivšu partnericu, 2016. godine na svojem profilu na Facebooku objavio prilično papren status u kojem je iznio iznimno intimne detalje iz njezina života pred cijelom javnosti, a ona je protiv njega podnijela sudsku prijavu.

Marta se nakon toga povukla s malih ekrana i iz javnosti pa se zaposlila kao kostimografkinja u ZKM-u.

Žegura je početkom 2000-ih bila je jedno od najatraktivnijih lica s malih ekrana, a vodila je emisije “Red Carpet” i “Navigator” na Novoj TV.

