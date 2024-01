Vučić: Objavit ćemo elaborat ko se i kako miješao u izbore u Srbiji

“Mi ćemo, pošto su govorili da ja i taj sat (koji je poklonio Miloš Zeman) neću da poklonim i za te druge besmislice – da nećemo reći ko se kako mešao, da pravimo ozbiljan elaborat i bez obzira na to što to neće biti laka stvar za nas da se objavi, objavićemo kada završimo. Ali to brutalno miješanje u unutrašnje stvari Srbije i njenih izbornih procesa se nastavlja i mogu da kažem, sa nešto smanjenom žestinom, i dalje traje, ali nemamo mi tu šta da krijemo i nemamo čega da se stidimo, te ćemo objaviti, neka se stide oni koji su se tako ponašali, veoma neodgovorni i neozbiljni”, rekao je Vučić, pišu Vijesti.

Vučić je to rekao, odgovarajući na novinarsko pitanje u Predsjedništvu, u vezi sa “miješanjem Nijemaca u izbore u Srbiji”.

Facebook komentari