Nevrijeme praćeno grmljavinom zahvatilo Hrvatsku, u Sloveniji i Italiji bujica nosi sve pred sobom

U našoj zemlji se već danas, 3. novembra, očekuju jaki udari vjetra i masovne padavine, dok je susjedna Hrvatska pogođena ozbiljnim nevremenom.

Prognostičari DHMZ-a izdali su za petak, 3. novembra, crveno upozorenje za riječko, kninsko i splitsko područje zbog grmljavinskog nevremena praćenog olujnim vjetrom i ponegdje moguće tuče, saopćeno je iz Ureda civilne zaštite. Za dio susjedne Hrvatske izdano je narančasto upozorenje, zbog jakog vjetra te mjestimice obilne kiše i izraženih pljuskova praćenih grmljavinom.

Prema meteorološkim i hidrološkim prognozama DHMZ-a, kao i sličnih mjerodavnih službi susjednih zemalja, doći će do pogoršanja vremena, koje će se zadržati i tokom petka.

Najveće padavine prilikom prolaska ove ciklone očekuju se na području riječke regije, kao i na području Gorskog kotara, gdje može pasti od 100 do 150 milimetara kiše.

Istramet je u noći na petak objavio kako fronta upravo prelazi preko istarskog područja. “Jugo okreće na jugozapadnjak i zapadnjak, a ima i grmljavine”, izvijestili su.

U susjednoj Hrvatskoj zasad nema dojava o poplavama ili šteta koje su prouzrokovale obilne padavine, dok je u Sloveniji je situacija dramatična. Rijeke u Gorenjskoj i Posočju počele su naglo rasti. Na području Save Bohinjske i gornje Soče već je počelo izlijevanje.

Izlijevanje i tuča moguće su na cijelom području sjeverozapadne Slovenije i dijelu centralne Slovenije te duž obale. Poplave rijeka moguće su i u Vipavi, Savinjskoj, Koroškom

Pritok Drave na granici s Austrijom je još uvijek stabilan, no do podne će se ubrzano povećati. Ujutro će se i Drava izlijevati, a tokom dana će se raširiti poplavljena područja duž cijele Drave. Drava bi mogla poplaviti u većem obimu sutra popodne i u subotu navečer, napominju slovenski meteorolozi koji najavljuju kako bi more moglo potopiti rive.

“Ujutro će se visoki nivo mora poklopiti s jakim jugozapadnim vjetrovima”, ističu.

Incredible video out of Pisa, Italy as heavy rain led to scenes like this of the rushing flood waters. Emergency crews had to rescue dozens of people. pic.twitter.com/ICWpuvenbp

U Italiji su se pak rijeke već izlile – bujice teku ulicama, a automobili su posve potpoljeni. S društvenih mreža stižu apokaliptične snimke iz Toskane.

Tomislav Marević, načelnik Sektora za pripravnost i koordinaciju civilne zaštite, kazao je sinoć, 2. novembra, kako se očekuju jake padavine, vjetar i grmljavina te da ne treba izlaziti ako nije potrebno.

“Dobro je biti pripremljen što je više moguće. Što se tiče ljudi koji žive u objektima koji nisu dovoljno sigurni, treba imati obiteljski plan i spremne torbe s osnovnim potrepštinama”, kazao je za Novu TV.

Marević kaže i kako je sistem SMS-ova s upozorenjima spreman te će ljudi preko njega biti obaviješteni ako bude prijetila opasnost, prenosi Jutarnji.hr.

