Snažno nevrijeme zahvatilo Hrvatsku: Udari vjetra i do 120 kilometara na sat

Hladni front je u Hrvatskoj jutros zahvatio zapadne krajeve, a u toku popodneva se proširio i na dio Dalmacije.

Prema podacima “Pljusak.com”, do 16 sati najviše kiše je palo u južnoj Lici, južnom Velebitu i krajnjem sjeveru Dalmacije.

Tako je ekstremnih 176 litara po metru kvadratnom palo u Ličkom Cerju. Slijede Sveti Rok – Opsenica sa 147, Gračac 112, Paklenica 85, Ogulin 73, Čavle 64, Ražanac 53, Starigrad Paklenica 44 i tako dalje.

Temperature su pale drastičnih 12 do 18 stepeni u odnosu na vrijednosti jučer u istom dijelu dana. Podno Velebita puše jaka do olujna bura, a izmjereni su i prvi orkanski udari do 120 km/h. Jako nevrijeme je pogodili i srednju Dalmaciju od Trogira, preko Dugopolja, prema Kamenskom.

Radi se o prolasku hladnog fornta koji je mjestimično praćen kišom, pljuskovima, grmljavinom i umjerenim padom temperature vazduha.

Silina padavina nešto prije 17 sati u dijelu Kaštela bila je takva da se saobraćaj vrlo usporeno odvijao.

Obilan pljusak pogodio je područje Solina, a silina bujice je izbacivala šahtove na ulicu.

Još nije poznato jesu li solinski vatrogasci imali intervencije zbog velike količine kiše u kratkom vremenu,piše Avaz

