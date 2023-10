Panika u Slavoniji: ‘Ovaj virus nije donijela divlja životinja, radi se isključivo o ljudskom faktoru!‘

U Semeljcima, Vrbici i Mrzoviću u četvrtak su usmrćene 53 svinje na tri mala gospodarstva na kojima je utvrđena zaraza afričkom svinjskom kugom, čime je ova pošast ušla i u Osječko-baranjsku županiju. Danas su potvrđena nova dva slučaja na istom području, a svinjogojci okolnih općina i Grada Đakova te ostatka Osječko-baranjske županije sada s nestrpljenjem čekaju odluku o tome koliko će područje obuhvatiti zona ograničenja i tko će sve od njih ući u začarani krug iz kojeg je izlaz gotovo nemoguć.

Zona ograničenja

– U skladu s aktualnom naredbom zona ograničenja bit će minimalno 10 km, no s obzirom na brzinu širenja, taj će opseg vjerojatno biti veći, a oko konačnog opsega još se pregovara s Europskom komisijom. Naši prijedlozi su upućeni i tijekom dana ćemo znati do kuda će ići zona ograničenja.

Sigurno je da općina Semeljci ulazi u zonu zaštite, a o opsegu zone nadziranja još se pregovara. Tu će sigurno ući okolne općine, ali opseg još ne znamo – rekla je Tatjana Karačić, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, koja je stigla u Đakovo na sastanak Nacionalnog kriznog stožera s lokalnim Kriznim stožerom za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge za OBŽ.

Što konkretno znači ulazak u zonu ograničenja? Na objektima koji uđu u tu zonu nema klanja svinja za vlastite potrebe, nego se svinje mogu klati samo u odobrenim klaonicama, a meso se ne smije stavljati na tržište, nego isključivo ići u preradu po posebnim uvjetima. Promet svinjama je, pak, dozvoljen samo ako se prometuje između gospodarstava koja su u kategoriji 3 biosigurnosne zaštite. Svinje iz takvih objekata neće se niti preventivno klati.

Svima koji su, s druge strane, u kategorijama 0, 1 i 2 svinje će biti ili eutanazirane ili će ići na klanje u odobrene klaonice. U opasnosti je 60.000 svinja, što je 17 posto ukupnog broja svinja u Osječkoj županiji, kao najvećeg proizvođača u Hrvatskoj, jer sa 350.000 svinja drži 35 posto ukupne hrvatske proizvodnje. Sve te brojke i više nego dovoljno govore o ogromnom problemu koji se nadvio nad hrvatsko svinjogojstvo, pa i gospodarstvo u cjelini.

Krivac isključivo čovjek

– Unatoč svim preventivnim mjerama koje smo poduzimali i koje je organizirala Osječko-baranjska županija, svinjska kuga ušla je na naše područje. Eutanazirane su 53 svinje na tri gospodarstva u Semeljcima, Vrbici i Mrzoviću, a mi smo kao Stožer poduzeli korake da policija i Civilna zaštita kontroliraju promet mesa na cestama i sporednim putevima, kako se meso ne bi izvozilo s područja općine Semeljci – rekao je Mato Lukić, dožupan i načelnik županijskog Stožera civilne zaštite.

– Ovo nije donijela divlja životinja i isključivo se radi o ljudskom faktoru. Sve nas zanima kako je virus unesen, kako bismo mogli dalje postupati u drugim općinama i gradovima s ciljem da imamo što manju štetu – naglasio je Lukić. Karačić je u tom kontekstu dodala da “način na koji je došlo do izbijanja i brzina širenja upućuju na ljudski faktor.”

– Ali dok se ne završi epidemiološko ispitivanje, ne možemo reći ništa definitivno. Stalno smo apelirali da se nikako se ne smije dozvoliti ulaz neovlaštenim osobama, a socijalni kontakti ne samo smanjiti na najmanju moguću mjeru nego i obavljati s najvišom dozom zaštite – rekla je Karačić, istaknuvši i kako je “ključ u obrani gospodarstava, znači svatko treba biti odgovoran za svoj objekt.”

Kako je, dakle, virus ušao na ta gospodarstva, jedno je od pitanja kojim će se baviti Državni inspektorat, osobito jer su sva tri gospodarstva bila u kategoriji 3. No, ministrica poljoprivrede Marija Vučković je u izjavi za N1 rekla kako imaju spoznaje da su “osobe povezane s desnim opcijama na području Vukovarsko-srijemske županije nezakonito premještale životinje iz žarišta u mirne zone.”

– Neka predsjednik Suverenista Marijan Pavliček provjeri to. Ja imam takva saznanja, nikad nisam rekla bez saznanja i nikad bez provjere – izjavila je Vičković, dodavši i kako “ne možemo govoriti o nehaju, ako primijetite nezakonito premještanje svinja iz jednog sela u drugo”.

– Imali smo povratak kuge u Cerni nakon što je dva mjeseca bila čista, a utvrđeno je da je bilo nezakonitog premještanja iz Andrijaševaca. Imali smo radnje i u Ivankovu i možemo reći je li sve prijavljeno na vrijeme – tvrdi ministrica. No, dok se to utvrđuje, ljudi su na terenu očajni.

Osobito oni koji su u kategorijama 0, 1 i 2 i koji do 31. listopada moraju poklati svoje svinje. Problema za to je puno, od vremenskih prilika koje nisu pogodne za svinjokolju, preko činjenice da nema niti ljudi koji bi to mogli obaviti, do toga da nema ni dovoljno veterinara, koji moraju pregledati svinje i odobriti klanje.

– Tu smo gdje jesmo, no valja istaknuti i da su sva ta gospodarstva imala nekoliko godina, a i sada dulje od tri mjeseca od izbijanja bolesti u Hrvatskoj, da se rekategoriziraju. Ne treba za sve čekati zadnji tren – poručila je Karačić, dodavši kako objekti i svinje iz tih kategorija predstavljaju rizik za sve.

Traže ostavku

Romeo Jukić, pročelnik za poljoprivredu i ruralni razvoj OBŽ-a, naglasio je da se situacija mora shvatiti ozbiljno.

– U našoj je županiji 3918 proizvođača u kategorijama 0, 1 i 2 koji, dakle, nisu podigli biosigurnosne mjere. U tim je objektima 37.000 svinja – rekao je Jukić. Dodatni je problem što su u bliskom okruženju Semeljaca četiri velike farme sa po 12.000 svinja koje treba zaštititi. Inače, predsjednik Sektora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović, ponovno je pozvao ministricu Vučković i ravnateljicu Karačić na podnošenje ostavki.

– Ministrica je prije 15 dana u Gundincima izjavila kako se u Ministarstvu ne smatraju odgovornima za ASK u Vukovarskoj županiji, ali da će se smatrati odgovornom ako virus uđe u Osječku županiju, i ja sada opet pozivam nju, ali i Tatjanu Karačić da podnesu ostavke. Ako to ne učine, onda pozivam premijera da ih smijeni i da na njihova mjesta dođe netko tko će sanirati ovu štetu i spasiti što se spasiti može, jer će se ovo proširiti na Hrvatsku – rekao je Golubović, prenosi Jutarnji.

