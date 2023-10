CIJELA PORODICA UBIJENOG DJEČAKA SE PROTIVILA TOM DRUŽENJU: Potresna ispovijest dede trinaestogodišnjaka iz Niške Banje

„Moj unuk se družio sa dečakom koji ga je ubio, ali smo se mi protivili tome. Govorili smo mu da se ne druži sa njim i on se u proteklih godinu dana distancirao od njega, možda ga je zato ubio. Ne znamo. Znamo da ga je juče ujutru pozvao telefon i da je unuk otišao kod njega. Debelo su se posvađali u dvorištu i onda ga je pozao da uđe u kuću. To je jedino što znamo“, rekao je Staniša Simić, deda trinaestogodišnjeg A. koga je juče, kako se sumnja, u svojoj kući ubio drug iz škole trinaestogodišnji M. M.

On je kazao da je dečakov telefon uzela policija i da će se sisgurno saznati šta su razgovarali pre nego što je otišao u kuću M.M.Staniša je kazao da se čitava porodica protivila da se A. druži sa M.M. jer je dečak bio mračan i čudan.

„Išao je ulicom i izbegavao ljude, brojao korake, pričao sam sa sobom. Posebno se mene klonio jer sam video da on nije dete koje bi trebalo da se druži sa mojim unukom. Radio sam u Centru za socijalni rad, umem da prepoznam kada neko ima problem“, rekao je Staniša kome je A. bio jedini unuk,piše Espreso

Prema njegovim rečima, ono što mu se posebno nije dopalo je to što je M.M. sa sobom nosio „hladno“ oružje, čitao satanističku literaturu i crtao satanističke znake.„Uvek je sa sobom nosio nož, zvezdu ili šrafciger. Nosio je to oružje i u školu ali im na žalost sada niko ne pretriše rančeve. Crtao je satanističke simbole mrtvačke glave, zvezde, našli su te simbole i kod njih kod kuće i u dvorištu škole. Mom unuku je dao satanističku literaturu, ali smo mu naredili da je odmah baci“, kazao je Staniša.

On je kazao da su zbog svega toga druga deca izbegavala M.M., ali mu je njegov unuk ipak ukazivao drugarsku pažnju.

„Škola je najveći propust napravila, zataškavali su to što su roditelji prijavljivali o M.M. Znali su i to za satanističke znake, ali ništa. Moj unuk je pokušao da ga uvuče u društvo, uvukao ga je i u košarkaški klub u kome on trenira, ali ništa nije pomoglo“, rekao je Staniša.

Otac dečaka nije mogao da govori o jučerašnjoj tragediji i gubitku sina. Rekao je samo da znaju jedino što i svi ostali.Rođaci i prijatelji trinaestogodišnjeg A.S. kažu da je dečak bio izuzetno dobro dete, odličan djak. Prema njihovim rečima dečak je učestvovao na literarnim konkursima i drugim školskim takmičenjima.

Nesrećni dečak biće sahranjen sutra u 12 časova na groblju.

U Višem javnom tužilaštvu u Nišu danas su za medije kazali da se radi na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti koje su dovele do ubistva.

Prema nezvaničnim informacijama, za sada nije zvanično saopšteno da li se M.M. i dalje nalazi u Univerzitetskom kliničkom centru.

A.S. preminuo je juče oko 11 časova u potkrovlju kuće njegovog druga M.M. od povreda koje mu je, kako se sumnja, ovaj naneo nožem i to po glavi i vratu.

