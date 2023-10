Njemačka oštro upozorila Beograd, tiče se vojske Srbije i Kosova

Tenzije između dvije zemlje su porasle otkad je prošle nedjelje kosovska policija imala okršaj s 30 teško naoružanih Srba koji su upali u kosovsko selo Banjska i zabarikadirali se u srpskom pravoslavnom manastiru

26, September, 2021, Raska - Deputy Prime Minister and Minister of Defense Nebojsa Stefanovic and Chief of the General Staff of the Serbian Army General Milan Mojsilovic are visiting a part of the Serb forces that are in a state of increased combat readiness, and are active within tactical groups located in the Raska garrison, Rudnica military base and direction towards the administrative crossing Jarinje. Photo: M.M./ATAImagesrr26, septembar, 2021, Raska - Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Nebojsa Stefanovic i nacelnik Generalstaba Vojske Srbije general Milan Mojsilovic obilaze deo srpskih snaga koje se nalaze u stanju povisene borbene gotovosti, a zadejstvovane su u okviru taktickih grupa koje se nalaze u Garnizonu u Raskoj, vojnoj bazi "Rudnica" i na pravcu ka administrativnom prelazu Jarinje. Photo: M.M./ATAImages