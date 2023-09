Vojnici iz BiH idu u Hrvatsku na obuku

Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da se time realizuje obostrano prihvaćena obaveza sa zajedničke sjednice Vlade Hrvatske i Savjeta ministra, održane u junu.

Glavna tema sastanka, kojem su prisustvovali zamjenici ministra Slaven Galić i Aleksandar Goganović, te zamjenik načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH Ivica Jerkić, bila je biletaralna vojna saradnja dvije zemlje, koja je u razgovorima obostrano ocijenjena izvrsnom.

Posebno je naglašeno da je data saglasnost šefu Vojnog dijela Misije BiH pri NATO-u za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između ministarstava odbrane BiH i Hrvatske i Vrhovne komande savezničkih snaga za Evropu o realizaciji razmjene podataka o situaciji u vazdušnom prostoru.

“Time će Hrvatska sa BiH dijeliti vojnu sliku u vazdušnom prostoru, što će biti inicijalni korak u budućoj integraciji sistema nadzora i zaštite vazdušnog prostora BiH u jedinstveni evroatlantski sistem”, saopšteno je iz Ministarstva odbrane, navodi Srna.

Helez je istakao veliki značaj vojnog školovanja kadeta i pripadnika Oružanih snaga BiH na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu, te zahvalio Banožiću za tu vrstu podrške.

On je posebno zahvalio Hrvatskoj za saradnju i pomoć u situacijama prirodnih katastrofa i velikih požara. Helez je zahvalio i za podršku Hrvatske pri usaglašavanju paketa pomoći NATO-a za izgradnju odbrambenih kapaciteta BiH, te dodao da bi svaka pomoć Hrvatske daljem opremanju Oružanih snaga BiH bila dobrodošla, navodi se u saopštenju. On je naglasio da je bilateralna vojna saradnja intenzivna i odvija se na svim nivoima, od taktičke do strateške.

U saopštenju se navodi da je Banožić rekao da će Hrvatska nastaviti da snažno podržava BiH na njenom putu ka punopravnom članstvu u NATO-u i EU, ali pomagati i dalji razvoj interoperabilnosti i operativnih sposobnosti Oružanih snaga BiH.

Zamjenik ministra odbrane BiH za upravljanje resursima Aleksandar Goganović konstatovao je da je saradnja sa Hrvatskom dobra i da je treba nastaviti, kao i takvu saradnju sa Srbijom, jer to doprinosi razvoju međusobnih odnosa, te miru i stabilnosti.

On je istakao da je evropski put važan za budućnost BiH i zahvalio što Hrvatska daje podršku tome.

Zamjenik minista odbrane BiH za politiku i planove Slaven Galić zatražio je mogućnost dalje podrške u projektima deminiranja, ali i u povećanju kvota za kadrove iz BiH na Ratnoj školi Hrvatske.

Svi sagovornici su se saglasili da je za mir i stabilnost važno nastaviti mandat EUFOR-a u BiH, a Helez je zamolio Banožića da podrži nastojanja da se Eufor dalje vojno ojača, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je konstatovano i da je međusobna saradnja važna i u suočavanju sa izazovima koje za region donosi sukob u Ukrajini, kao i u suočavanju sa različitim hibridnim i kibernetičkim prijetnjama, pišu Nezavisne.

