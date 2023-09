Lajčak o situaciji na Kosovu: Šokirala me vijest o napadu na policajce, to je kukavički čin nasilja

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak oglasio se još jednom povodom događaja na sjeveru Kosova, naglasivši da ovaj užasan napad na policajce dodatno naglašava neophodnost preventivne diplomatije i dijaloga.

Lajčak je i istakao i da će se u narednim danima, u potpunosti fokusirati na pronalaženje puta naprijed.

– Po povratku iz Njujorka, dočekala me šokantna vijest o napadu na kosovske policajce na sjeveru Kosova. Takav kukavički čin nasilja je duboko zabrinjavajući i protivno je samim principima mira i saradnje. Moje srce je uz žrtve, njihove porodice, prijatelje i kolege. Ovaj užasan napad dodatno naglašava neophodnost preventivne diplomatije i dijaloga, što je naglašeno tokom prošle sedmice, kada sam učestvovao na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku. Razgovarao sam sa brojnim liderima i kolegama iz cijelog svijeta. Na ovaj ili onaj način, svi smo istakli važnost dijaloga i saradnje – poručio je Lajčak na Facebooku i nastavio:

Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Ako se čuje buka ili zvoni u ušima i glava često boli, to su prvi simptomi nadolazeće gluhoće!

Sponsored by MonadPlug

– Također sam se sastao sa šest predsjednika zapadnog Balkana i visokim zvaničnicima UN-a, u diskusiji o regionalnoj dinamici. Visoki predstavnik Borelj je također bio domaćin tradicionalnog ručka za zapadni Balkan kako bi uskladili naše poruke za ovu sedmicu na globalnoj sceni. Da bih pronašao put naprijed u regionu, a posebno u dijalogu, vodio sam strateške razgovore sa našim partnerima iz SAD. Ove godine sam posebno cijenio večeru sa bivšim predsjednicima Generalne skupštine i sadašnjim predsjednikom 78. zasjedanja Generalne skupštine UN. Bilo je sjajno vratiti se u UN, ali poslije sedam dana „globalnih brzih spojeva“ došlo je vrijeme da se vratim u Brisel. U narednim danima, u potpunosti ću se fokusirati na pronalaženje puta naprijed – izjavio je Lajčak, piše PRESS.

Facebook komentari