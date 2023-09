Hrvatska: Objavljene poruke u kojima se ubijena djevojka žalila na policajca

Portal Index.hr je u posjedu WhatsApp poruka koje je, usmrćena 21-godišnja djevojka Mihaela Berak razmjenjivala s 27-godišnjim policajcem Markom Smažilom, kao i onih koje je slala prijateljici o njemu. Policajac ju je u srijedu navečer usmrtio iz službenog pištolja u stanu u Osijeku. Policija je prvo tvrdila da se radilo o pucnju iz nehaja prilikom “nemarnog rukovanja oružja”, ali Državno odvjetništvo policajca je osumnjičilo za ubistvo.

Kratko se poznavali

Iz poruka proizlazi da su se znali vrlo kratko. Intenzivno su se, sudeći iz poruka, dopisivali oko sedam dana. Screenshotove je Mihaela, prema informacija kojima raspolaže Index.hr, slala svojoj prijateljici.

Žalila se, sudeći prema screenshotovima, da mladi policajac “radi dramu” i da je posesivan, iako se kratko poznaju. Te su poruke poslane u ponedjeljak.

Poruke otkrivaju i da policajac i djevojka uopće nisu bili u vezi?

Poruke sugeriraju i da nisu bili u vezi, suprotno onome što se prvotno mislilo.

U subotu 9. septembra, prijateljica je primila sljedeću poruku: “Nervira me jer stalno traži neku potvrdu da je on meni dovoljan, da sam ja s njim ovo ono sretna, šta ja znam bokte, ko da smo u vezi.”

Prijateljica pita: “Ček koliko dugo vi pričate”, a odgovor glasi: “Četiri dana.”

“Ako te neka cura bude pitala za njega, molim te, reci da bježi”

U ponedjeljak stižu još određenije poruke.

“Ako te ikad neka cura bude pitala sa smazila, molim te reci da bježi. Ja sam se uvjerila”, neke su od poruka koje je primila Mihaelina prijateljica. Za policajca u porukama piše da je opsesivan, posesivan i manipulativan. U porukama stoji i da “nije normalan, čist u glavi”.

“Ja sada ovo kažem, ne kažem da ga uvrijedim ili ponizim, ali ja stvarno mislim da on nije normalan, čist u glavi. Da je opsesivan, posesivan, poremećen. Manipulativan najviše”, stoji u porukama.

U porukama piše da policajac “radi dramu ni iz čega”

U porukama se navodi i da je “napravio dramu” i prijateljici se ukazuje da mu pogleda Instagram. Ispod toga je poslan navodni screenshot s policajčeva Instagrama na kojem je u opisu profila poruka: “Never revenge, let them realize!!!” (Nikad osveta, neka sami shvate!!!).

Među porukama je i sljedeća poruka koju je navodno poslala Mihaela: “Posvađali smo se jučer i rekla sam da se više ne želim viđat s njim. I onda je on ovo sve napravio”, stoji uz screenshotove s Instagrama. Jedan od screenshotova je onaj s prethodno spomenutom rečenicom s Instagrama.

Šta je navodno pisao policajac Mihaeli

Na screenshotovima koje su navodno razmjenjivali Mihaela i policajac pak ona piše kako ne može vjerovati da on radi dramu bez razloga i ni iz čega.

“Mihaela ne radim dramu ako sam rekao da sam sada posvećen samo tebi onda je tako”, navodno piše policajac.

“Ne želim te smetati, ali stv si super cura i uživam u tvom prisustvu. Neću ti više pisati, kada se budeš htjela vidjeti ili čuti tu sam”, također je među porukama.

Među porukama je i sljedeće: “Rekao sam ti da mi to ne radiš ali dobro sama biraš. Neću ti se više javljati i gotovo ako stv smatraš da mi ti nisi dosta. Ćao!!”

Prema saznanjima Indexa screenshotovi ovih WhatsApp poruka osobno su dostavljeni osječkoj policiji, no osoba koja ih je dostavila nije dobila nikakvu povratnu informaciju. Policija poruke ni službeno ni neslužbeno nije spominjala.

Odgovor iz policije objavit ćemo čim ga zaprimimo.

Glasovne poruke na kojima je Mihaelin glas, žali se da na poruke koje joj šalje policajac i govori da se dopisuju tek nekoliko dana

Index je u posjedu i glasovnih poruka za koje nam je osoba koja je poznavala Mihaelu potvrdila da je na njima Mihaelin glas.

U njima se žali na poruke koje joj šalje 27-godišnji policajac i govori da intenzivnije komuniciraju tek nekoliko dana.

“Jednostavno ne možeš to pisati (…) Odjednom te poruke. To je onaj klasičan školski primjer (…) Klasičan love bombing. Ja to ne pušim. Jednom u životu sam to popušila i nije mi bilo dobro, oporavljala sam se mjesecima. Ovaj puta ja to ne…”, rekla je.

U drugoj poruci prepričava kako je otišla do policijske postaje i vidjela se s policajcem. “On meni nije ništa rekao, već me tako jako zagrlio. Znači katastrofa… Mislim nije katastrofa, već onako užasno me jako zagrlio. Znaš onako kad osjećaš… Ja sam tako znala zagrliti bivšeg dečka kad sam mislila da ćemo prekinuti ili tako nešto. Tako je on mene. Tako jako i drugo me jučer zagrlio”, govori u glasovnoj poruci.

Odvjetnik policajca: Nemam informacija o sadržaju poruka

O porukama smo upitali Marka Pleša, branitelja osumnjičenog policajca Marka Smažila.

“Ja nemam nikakvih saznanja o sadržaju poruka. Tek sam čuo da postoje navodne WhatsApp poruke, ali nemam nikakvih informacija o sadržaju tih poruka ni o njihovoj autentičnosti”, rekao je odvjetnik Pleš za Index.

Pitali smo ga i jesu li iz policije pitali o tim porukama.

“Ne, nisu pitali”, rekao je.

“Mogu samo kazati da je moj branjenik aktivno i dosta konstruktivno iznosio obranu”, rekao je potvrdivši da se policajca sada tereti za tzv. obično ubistvo.

Podsjetimo, policija je policajca osumnjičila za blaže kazneno djelo dovođenja u opasnost općeopasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja, no DORH je vrlo brzo prekvalificirao kazneno djelo koje se 27-godišnjaku stavlja na teret

