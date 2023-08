Momak koji je spasio ženu od nasilnika, bivšeg muža: ‘Sekunde jedne nisam razmišljao o sebi… Sve bih ponovio’

Sekunde jedne nisam razmišljao o sebi i opet bih isto odreagovao – zaključio je Vladimir

“Čuo sam sestru koja je viknula Vladimire, okrenuo sam se i samo joj dao telefon. Nisam razmišljao ni sekunde”, ovako započinje priču mladi heroj iz Sremske Mitrovice, Vladimir Kondić (25) koji je odbranio ženu od nasilnika, koji je ujeo za obraz ispred bolnice. Sestra i brat, Vladimir i Valentina našli su se u pravo vrijeme na pravom mjestu i spriječili tragičniji scenarij nasilja koje je razbjesnilo ljude nakon što se snimak istog pojavio na društvenim mrežama.

Za Telegraf.rs Vladimir je prepričao šta se dogodilo jučer i ko je muškarac koji je vršio nasilje nad ženom usred dana na ulici.

– To se dogodilo jučer. U tom trenutku sam u glavi imao 100 problema jer sam otišao sa ocem na prijem u bolnicu i samo sam o njemu razmišljao. Nisam ja bio taj koji je obratio pažnju, već je moja sestra to primijetila. Odmah je mene alarmirala, viknula me i ja sam digao glavu. On je nju rukama satjerao uz zid, zagrlio je nekako čudno i glava mu je bila na njenom licu. Kada sam to vidio, samo sam dao telefon iz džepa mojoj sestri i pritrčao sam – kazao je.

– Prvo sam svojim tijelom fizički zaštitio gospođu od njega, a onda sam primijetio da se on povukao i svaka druga primjena nasilja sa moje strane bila bi bespotrebna. Nekoliko puta sam gurnuo bicikl koji je on stavio ispred sebe da se odbrani i onda sam ga samo ispratio dok nije otišao – priča Vladimir.

Kako kaže, na ženu nije ni obratio pažnju, jer je njegova sestra Valentina bila s njom, pa nije ni vidio povredu koju joj je nanio, prenosi N1.

– Ja nisam gledao u ženu uopšte, ja sam sve vrijeme gledao u njega. Sestra je bila s njom, a ja sam bio okrenut leđima da je zaštitim. Bila je pod velikim stresom, kao i ja. Kad sam se okrenuo, bile su joj pune oči suza, a kasnije sam tek vidio obraz i otiske zuba.

Da nije moja sestra reagovala, da nije vidjela, neću ni da razmišljam koji bi ishod toga svega bio. Ja iskreno ne znam da li bih to u tom trenutku primijetio ili kasnije jer su mi misli bile na drugoj strani – kaže Vladimir, koji je inače dvostruki prvak Srbije u hrvanju.

Dodaje da im je žena kasnije ispričala da joj je to bivši muž i da imaju dvoje djece, ali i da on trenutno ima zabranu prilaska.

Vladimir i Valentina su još neko vrijeme ostali uz ženu, kako bi se uvjerili da je dobro.

– Kupio sam flašicu vode i dao sam joj da se osvježi i povrati malo. To je sve što sam mogao – kaže Vladimir.

Vladimir ističe kako smatra da je to njegova dužnost kao savjesnog građanina i muškarca da ne dozvoli bilo kakav vid nasilja, a kamoli prema ženama.

– I da nisam fizički spreman, ne bih dozvolio bilo kakav vid nasilja ni prema životinji, a ne prema ljudskom biću. Nisam se ni u jednom momentu ustručavao da joj pomognem u smislu da ću time ugroziti svoju sigurnost. Sekunde jedne nisam razmišljao o sebi i opet bih isto odreagovao – zaključio je Vladimir.

