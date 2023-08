Snimljen udar tornada u Sloveniji: Meteorolozi objavili šta očekuje BiH

Možete vidjeti relativno širok vrtlog unutar kojeg su prisutni i vrlo jaki, ali mali vrtlozi, prečnika svega nekoliko metara. Srećom, fenomen je trajao samo nekoliko minuta objavili su meteorolozi iz Slovenije.

Brojne intervencije u posljednjih sat vremena na području Ilirske Bistrice ukazuju na priličnu štetu, javljaju slovenski meteorolozi. Kako je sve izgledalo pogledajte u videu:

Noćas i Bosnu i Hercegovinu očekuje oslabljena hladna fronta, donosi porast naoblake, prolazno sjeverac i osvjezenje i to uglavnom sjevernijim krajevima zemlje. Ipak za razliku od Slovenije i dijelova Hrvatske snažno nevrijeme ovog puta kod nas ne očekuju. Tako da razloga za neku zabrinutost nema. Lokalno se može javiti nalet kiše ili pljusak sa grmljavinom ali nešto više od toga teško

– Sutra (02.08.) malo svježiji dan nego današnji zbog fronte, u četvrtak i petak nam se vraća vrućina uz jugo i to je uvertira za jaku promjenu vremena koja nas očekuje sa prelaza sa petka na subotu kada prijete lokalno jača nevremena uz svakako dinamičnije odlike vremena o kojim će govora biti. U subotu osjetno osvježenje i tako nagli pad temperature će biti praćen burnijim procesima, javlja BHemeteo.ba.

Check this out, a tornado developed over Ilirska Bistrica, #InnerCarniola, #Slovenia earlier.

Look at those small vortices dancing around and the debris being thrown aloft.

????: Klemen Bergoč#EUwx #severewx

pic.twitter.com/HIdKLXe4Hd

— Vortix (@VortixWx) August 1, 2023