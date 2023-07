Zemljotres pogodio Hrvatsku

Do zemljotresa je došlo oko 19.30 sati.

“Jako se osjetio. Kao da se tlo otvara. Grozan osjećaj. Ne pamtim kad je bilo ovako jako. Dobro nas je uplašilo”, “Jaka dva brza udarca, kao da je eksplozija. Nije bilo baš ugodno. Kratko i žestoko. Stakla su se tresla, bubnulo je i fino zaljuljalo neboder… Prilično jako podrhtavanje i kao grmljavina iz dubine zemlje. I potrajalo je”, komentari su ljudi iz Rijeke i okoline na društvenim mrežama.

Preliminary info: #earthquake (#potres) about 10 km W of #Rijeka (#Croatia) 1 min ago (local time 19:34:22) MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET

— EMSC (@LastQuake) July 29, 2023