Vakula nema baš dobre vijesti za one koji čekaju stabilizaciju vremena. Nove nevere već za vikend

Željni bure i tramontane uživat će još samo u četvrtak, a i u petak oni koji vole pretežno suho, sunčano i razmjerno svježe vrijeme. Za vikend opet većinom vruće, mnogima i sparno, te sve nestabilnije.

Kaže to HRT-ov meteorolog Zoran Vakula u svojoj novoj prognozi vremena za period pred nama.

“Ljeto se nastavlja ove godine već ustaljenim ritmom pa će i dalje, vrlo vjerojatno, dulja suha i stabilna razdoblja postojati samo na srednjem i južnom Jadranu, dok će u sjevernijim krajevima biti znatno promjenjivije, uz prilično varijabilnu temperaturu zraka. Sljedeća jutra, primjerice, u većini Hrvatske bit će najsvježija ovoga srpnja”, dodaje Vakula.

Četvrtak u Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će pretežno suh, sunčan, ali i razmjerno svjež, ujutro ponegdje i maglovit, zatim uz umjerenu naoblaku i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 14 °C, a najviša poslijepodnevna oko 24 °C.

Podjednako za srpanj prilično svježe bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz također mjestimičnu kratkotrajnu maglu pa vedrinu koju će ponegdje prolazno “ukrašavati” mala do umjerena naoblaka, a neki će osjetiti i slab do umjeren jugozapadnjak.

Vjetrovitije će još u noći i ujutro biti u višem gorju te posebice na sjevernom Jadranu, gdje olujni udari bure i tramontane mogu remetiti normalno prometovanje. No, već prijepodne će oslabjeti, a poslijepodne će mjestimice zapuhati jugo. Uz umjeren dnevni razvoj oblaka u gorju te sunčani Jadran temperatura zraka ujutro će biti od 8 do 12 °C, uz more od 15 do 19 °C, a poslijepodne 26, 27 °C, u gorju od 20 do 23 °C.

Unatoč sunčanom, čak većinom vedrom vremenu, vrućina će izostati i gotovo posvuda na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije. Ponegdje i nakon više od 3 tjedna. Ni noć neće posvuda biti topla, ali bit će vjetrovita. Umjerena, često i jaka bura i tramontana oslabjet će tek sutra navečer.

Bura i tramontana pridonijet će umjereno valovitom, često i valovitom moru i na sutra sunčanom jugu Hrvatske, te temperaturi zraka ujutro od 18 do 22 °C, poslijepodne od 28 do 30 °C.

“Sljedećih dana toplije, za vikend gotovo posvuda opet i vruće, ali jutra će biti svježa, u unutrašnjosti ponegdje i maglovita, osobito u petak. Vjerojatnost lokalnih pljuskova s grmljavinom u subotu se povećava u gorju i unutrašnjosti Istre, a u nedjelju ne samo gotovo diljem kopnenog područja nego i na sjevernom Jadranu, gdje se sasvim stabilno vrijeme ne može jamčiti ni u subotu. No, prema jugu će se nastaviti od četvrtka novi niz sunčanih dana, koji će ponovno sve češće biti i vrući, za vikend i s posvuda toplim noćima, uz ponegdje umjeren zmorac, u nedjelju vjerojatno prevladavajuće jugo”, navodi Vakula.

