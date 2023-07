Prigovorio čelniku Općinskog vijeća da je na moru dok hara oluja, ovaj mu je slomio nos?

U općini Nijemci mještanin Mario Bilandžija optužio je predsjednika Općinskog vijeća Ivana Pandžu da mu je sinoć u kafiću u centru mjesta zadao dva udarca u glavu uslijed čega je zadobio frakturu nosa, piše Vinkulja.hr.

Na sve je reagirao i Pandža.

– Ovako je bilo; stigao sam sinoć s mora s bratom, suprugom i 11-godišnjim sinom te smo nakon toga brati, sin i ja otišli na piće u obližnji kafić. Terasa je bila puna, sjeli smo za stol s vlasnikom. Mario Bilandžija je bio prisutan sa svojim društvom, stol im je bio pun alkoholnih pića. Čim sam sjeo, počelo je dobacivanje s njihovog stola, isključivo s njegove strane, spominjao je mene i moje roditelje i pritom je bio izrazito nepristojan. Nakon 15-20 minuta neprekidnih provokacija od Bilandžijine strane upitao sam ga: „Mario, šta imaš protiv mene, u čemu je problem?”. Nisam uspio ni dovršiti rečenicu, a on je doletio do moga stola, uhvatio me za ruku i u tom komešanju možda sam ga i udario. Bio sam pod velikim stresom i adrenalinom pa ne mogu sa sigurnošću tvrditi. To je trajalo svega nekoliko sekundi, a potom ga je većina prisutnih odvukla izvan terase. On potom uzima kriglu, baca ju prema meni i umalo pogađa u glavu moga sina kojeg sam zaštitio rukom i pritom zadobio ozljedu nadlaktice. Zamolio sam prijatelja da mi sina odvede kući, što je i učinio, a ja sam ostao pričekati policiju – ispričao je Pandža.

Desetak minuta nakon incidenta stigla je i policija.

– Kad je očevid završen, otišao sam i ja kući. Danas oko 11 sati sam pokušao kontaktirati Bilandžiju želeći odgovor na pitanje što je dovelo do takve njegove reakcije, a u konačnici i da si pružimo ruku pomirenja. Smatram kako do ovoga nije ni trebalo doći, jer trebamo još sto godina u ovom selu živjeti zajedno. Znam ga kao dobrog dečka, ne znam što mu se sinoć dogodilo – dodao je Pandža.

Bilandžija (30), inače stočar iz Nijemaca, kaže kako mu je olujno nevrijeme diglo krovove na kući i štalama i kako mu je poravnalo njive pa od usjeva, izgleda, ove godine neće biti ništa.

Navodi kako cijelo mjesto reži na šefa Općinskog vijeća jer, dok su se oni borili s posljedicama oluje, on se ‘praćaka na moru’.

– Pitao sam ga zar mu nije neugodno što nije tu uz nas, no stvari su izmaknule kontroli i on me dvaput udario šakom u glavu – priča Bilandžija za portal Vinkulja.hr.

– Fraktura nosa na dva mjesta. Prijavio sam policiji, naravno. Osim što je predsjednik Općinskog vijeća, Pandža je i carinik te lovac. Kao takav trebao bi biti primjer svima, a ne nasilnik. Očekujem da će institucije obaviti svoj posao, da će biti smijenjen s dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, suspendiran na poslu te da će mu biti oduzeto oružje, jer mi je prijetio da ću završiti dva metra pod zemljom. Želim ovo iznijeti u javnost, ako ništa drugo, a ono zbog toga da se ne bi zataškalo – poručio je Bilandžija.

Facebook komentari