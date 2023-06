Kostino pitanje šokiralo ljekare: Dječak ubica se raspituje samo o jednoj osobi!

Kosta K. (13), koji je 3.maja u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” ubio devet đaka i pripadnika obezbjeđenja, a ranio petoro mališana i nastavnicu historije, prvi put se interesovao za svoju mlađu sestru!

Masovni ubica sa Vračara je smješten u Kliniku za neourologiju i psihijatriju za djecu i omladinu u Beogradu i u toku je njegovo vještačenje, koje bi između ostalog trebalo da ustanovi da li je Kosta psihički zdrav.

Kako Informer saznaje od izvora iz istrage Kosta, koji se od hapšenja nalazi u bolnici, do sada nije pitao ni za oca, majku i sestru.

– Nikome nije bilo jasno kako je moguće da dijete nijednog trenutka ne pita za svoju porodicu. On se ranije samo žalio da mu je dosadno, pa je zbog toga tražio kompjuter kako bi prekratio vrijeme. Međutim, nikada nije pitao za Vladimira, Miljanu i mlađu sestru. Zato su se ljekari šokirali kada je Kosta prilikom razgovora sa njima pitao da li znaju šta njegova sestra radi – rekao je izvor Informera.

Kako je dodao oni su Kosti rekli da mu je sestra sa majkom, ali da ne znaju gdje se nalaze.

– Osumnjičeni maloljetnik se zamislio i odgovorio: “To je dobro” – naveo je Informerov sagovornik.

Inače, ukoliko sud i psihijatri procijene da je Kosta K. opasan po okolinu, što uopšte nije sporno, on može ostati zaključan u psihijatrijskoj bolnici, bez obzira na to što bi se njegovi roditelji eventualno tome protivili i što je krivično neodgovoran.

Izvor iz psihijatrijske ustanove objašnjava da sve uslove neuropsihijatrijskog vještačenja postavlja sud.

– Sud mora da naznači šta je tačno potrebno utvrditi vještačenjem. Može da traži da se stručnjak ili ustanova izjasne po pitanju ukupnog psihičkog zdravlja osobe za koju je naloženo vještačenje, kao i da se izjasne o tome da li ta osoba predstavlja opasnost po sebe ili okolinu – napominje sagovornik Informera, i precizira:

– Sud određuje psihijatra sa stalne liste sudskih vještaka, a moguće je odrediti da taj posao urade i specijalizovane psihijatrijske ustanove. Stručnjaci zatim obavljaju vještačenje i izjašnjavaju se o zdravstvenom stanju i mogućim poremećajima. Ne može se unaprijed reći koliko će vještačenje trajati, to zavisi od slučaja do slučaja. Neki put je moguće utvrditi psihičke poremećaje za samo nekoliko sati, i to poslije jednog ili dva razgovora sa osobom koja se vještači, ali je u pojedinim slučajevima za to potrebno i nekoliko mjeseci.

