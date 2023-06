SE.S AFERA TRESE HRVATSKU: Načelnik općine zaključao zaposlenicu u ured –„Rekao je da su mu hlače same spale…“

U Općini Popovac, u susjednoj Hrvatskoj, radila je na javnim radovima. Sreću zbog posla zamijenio je šok kada ju je kaže pozvao načelnik i zaključao vrata prostorije.

“Ja sam već tada bila u šoku, zašto je zaključao vrata – pitala sam ga, što treba da radim? On je uzeo i počeo se skidati, skinuo je hlače. Dođi ovamo, mi je govorio”, govori za RTL radnica Općine Popovac.

Pokušala je kaže, pobjeći prema vratima.

“On me je uhvatio za ruku, desnu i povukao”, prepričava.

Uspjela se otrgnuti i pobjegla van. Sve je ispričala općinskom službeniku i zamolila ga da je odveze kući.

“Žena je bila onako kao van sebe, nije znala kako da mi priđe”, govori suprug radnice Općine Popovac.

Otišli su na policiju i prijavili što se dogodilo. Po završetku iskaza pred policijom ih je, kažu, čekao načelnik i pitao šta to rade.

“Rekao mi je da on ima ženu i djecu, kako mi to njemu možemo napraviti, on je nama puno pomogao”, govori suprug.

“On je rekao da je to sve bila šala i da su njemu hlače same pale”, kaže radnica.

“Zar ne vidiš da same kao spadaju, a nosio je hlače na crtu sa remenom”, prepričava suprug.

Na ove optužbe prijavljeni načelnik Zoran Kontak. tvrdi da priča nije istinita, no kaže da zbog policijskog postupka izjave medijima ne smije davati. Zbog zaštite osobnih podataka i policija kaže da ne može govoriti o postupanju u ovom slučaju.

Radnica i njen suprug kažu da nakon svega – ne mogu šutjeti.

Radnica Općine Popovac govori da se osjeća loše, a njezin suprug kaže: “Danas je to moja supruga, njoj se desilo, moglo se desiti bilo čijoj, ne želimo to nikome takvo zlo.”

Očekuju završetak policijskog posla i reakciju Državnog odvjetništva, a spremni su kažu i sami se izboriti za istinu na sudu.

