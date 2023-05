Pojačano prisustvo KFOR-a na sjeveru Kosova

Zaposleni u lokalnoj samoupravi u Zvečanu probili su prvi kordon KFOR-ovih vojnika, niko ih nije zaustavljao, piše RTS, prenosi N1info.ba.

Došli su do zgrade općine, pokušali da uđu, ali policija ih je zaustavila na samom ulazu i u više pokušaja da se probiju unutar zgrade policija je iskoristila suzavac.

Specijalne jedinice kosovske policije postavile su zaštitnu ogradu nedaleko od zgrade opštine u Zvečanu.

Novinar Džemalj Redža objavio je na Tviteru da su i ispred općine Zubin Potok okupljeni ljudi.

Gatherings in Zubin Potok and Zevcan as well, where tear gas was used to disperse protesters. pic.twitter.com/vUSBbt43xX

— Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) May 29, 2023