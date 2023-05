Prisjetimo se nedavnog slučaja na GP Izačić između Hrvatske i BiH kada je putnica kažnjena jer je u automobilu vozila 15 kuhinjskih krpa. Nije poznata ukupna vrijednost, ali, prema carinskom pravilniku, količina je vjerojatno veća od dopuštene za osobne potrebe pa je platila kaznu od 300 eura (oko 600 KM), a krpe su joj oduzete.

I vozač automobila Audi, koji je krajem januara zaustavljen na GP Maljevac prilikom putovanja iz BiH u Hrvatsku, dobio je kaznu od 540 eura (oko 1.050 KM) zbog šest kutija cigareta Marlboro Touch Blue. Stoga, kako ne biste ostali “tanjeg” novčanika, prije prelaska granice potrebno je detaljno provjeriti što smijete, a što ne smijete unijeti u Hrvatsku, piše Večernji list.

Ako želite posjetiti Hrvatsku, trebate imate u vidu da je ova država od početka 2023. godine 20. članica eurozone i nova članica schengenske zone, najvećeg područja slobodnog kretanja robe i ljudi u svijetu, pa su tako stupila na snagu i nova pravila, koja su u 90 posto slučajeva slična za sve zemlje Schengena, dok može biti mala razlika u ograničenjima za duhan”, naveli su iz Uprave za indirektno oporezivanje za Nezavisne novine.

Krenuli ste na put u Hrvatsku: Evo šta ne smijete, a šta možete prenijeti preko granice

Mnogi skupo plaćaju činjenicu što ne znaju šta smiju unijeti iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku.

“Ako želite posjetiti Hrvatsku, trebate imate u vidu da je ova država od početka 2023. godine 20. članica eurozone i nova članica schengenske zone, najvećeg područja slobodnog kretanja robe i ljudi u svijetu, pa su tako stupila na snagu i nova pravila, koja su u 90 posto slučajeva slična za sve zemlje Schengena, dok može biti mala razlika u ograničenjima za duhan”, naveli su iz Uprave za indirektno oporezivanje za Nezavisne novine.

Što se tiče duhanskih prerađevina, ističe se da putnici u zračnom prometu u Hrvatsku mogu unijeti nešto više duhanskih prerađevina od onih koji putuju drugim oblicima prometa.

“U zračnom prijevozu dopušteno je unijeti 200 cigareta, 100 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do tri grama po komadu), 50 cigara i 250 grama duhana za pušenje. Osobe koje putuju cestovnim ili željezničkim prijevozom mogu unijeti 40 cigareta, 20 cigarilosa, 10 cigara i 50 grama duhana za pušenje.

Svi putnici mogu unijeti jednaku količinu od 50 grama grijanog duhanskog proizvoda, 10 mililitara e-tekućine te 50 grama tzv. novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona o pristojbama”, stoji u priopćenju UNO-a BiH.

Kada su u pitanju alkoholna pića, jednaka pravila vrijede za sve vrste prijevoza. Svima je dopušteno unijeti 16 litara piva, četiri litre vina i dvije litre alkoholnih pića koja imaju manje od 22 posto alkohola, odnosno jednu litru jačih alkoholnih pića.

Carinski službenici obavljaju službene kontrole proizvoda životinjskog podrijetla koji čine dio osobne prtljage putnika pa uopće nije dopušteno unijeti meso i mlijeko te proizvode od mesa i mlijeka.

“Jedna osoba može unijeti do 20 kilograma proizvoda iz ribarstva, uključujući svježu, sušenu, kuhanu, osoljenu ili dimljenu ribu i određene ljuskare ili mekušce poput kozica, rakova, neživih dagnji i neživih kamenica, pod uvjetom da je svježa riba eviscerirana – izvađena joj je utroba. Kada su u pitanju drugi proizvodi životinjskog podrijetla, poput meda, jaja, proizvoda od jaja, mesa puževa ili žabljih krakova, tu je dopušteno unijeti do dva kilograma po osobi. Dopušteno je unijeti do dva kilograma mlijeka u prahu za dojenčad, hranu za dojenčad i posebnu hranu koja se koristi zbog medicinskih razloga, kao i do dva kilograma hrane za kućne ljubimce koja se koristi zbog zdravstvenih razloga, uz uvjet da ne zahtijevaju držanje u hladnjaku prije otvaranja”, naveli su iz UIO.

Ima hrane koju možete unijeti bez ikakvih ograničenja ili količine za osobnu uporabu, a to su kruh, kolači, keksi, vafli i oblatne, dvopek, tostirani kruh i slični prepečeni proizvodi s manje od 20 posto prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu, tako da je sav sirov proizvod denaturiran.

Bez ograničenja moguće je unijeti i masline punjene ribom, tjesteninu i rezance koji nisu miješani ni punjeni mesnim proizvodima s manje od 50 posto prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu, tako da je sav sirov proizvod denaturiran. Tu su i čokolada i slastice (uključujući slatkiše) s manje od 50 posto prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu, tako da je sav sirov proizvod denaturiran. prenosi radiosarajevo

