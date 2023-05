ZAŠTO JE UROŠ NOSIO MAJICU GENERACIJE 88?! Vučić: “Nisam ja ispao budala, nego vi neznalice”

Predsjednik je rekao da je glavna vijest u regionu da je “Vučić ispao budala zato što je komentarisao majicu“.

– Nije Vučić ispao budala, nego ste vi ispali neznalice. Našli klinca 2001. godište da nosi majicu generacije 88. Kakve on ima veze sa tom generacijom, ili sa Sopotom. Znate kako djeca to rade. Da bi podržavali Hitlera. “E moj deda je upravo napunio 88 godina”. Pa kažu da je to baba napravila za dedu. Ali, to “vam sve pokazuje, kada morate tako nategnute priče da pravite… To kao sa Ješićem, da sam nosio pušku iznad Sarajeva. A ja sam to demantovao hiljadu puta. Evo vidite, nosio sam stativ, nigdje puške nema – kaže Vučić, piše Srbija danas.

