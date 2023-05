Neko je otvorio jezivi profil podrške dječaku-ubici na TikToku koji krije STRAVIČNE OBJAVE i komentare: Ima više od 20.000 pratilaca!

I dok je cela Srbija zavijena u crno i sablažnjena, na društvenim mrežama viralni postaju profili podrške agresorima sa brojem pratilaca koji premašuje 20.000!Viktor Veličković

Broj pratilaca na društvenoj mreži TikTok koji izražava podršku dječaku-ubici Kosti Kecmanoviću je čak 21.400, a svih 10 objava zajedno imaju 35.000 lajkova! Profil je, inače, otvoren juče i za jedan dan je uspio da sakupi ove brojke. U opisu piše: “Nisam mogao više da izdržim. Mama, tata i sestra – volimo te”.

U prvoj objavi koja ima gotovo dvije hiljade “sviđanja” i čak 500 komentara osoba koja stoji iza profila nas moli da “ne širimo laži o Kosti i njegovoj porodici”, a u opisu mu poričuje: “Drži se, mali Kosta”.

Dalje pokušava da ga opravda za krvoproliće objašnjavajući da “nije mogao više da izdrži, da su krivi drugi koji su ga maltretirali i doveli u stanje da uzme oružje u ruke, vrijeđa majku sa viralnog snimka tokom odavanja počasti žrtvama koja govori da Kosta nije bio žrtva nasilja, već voljeno dijete, te da je zločin počinio iz razmaženosti i obijesti”.

U jednom videu, možda najjezivijem od svih 10, možemo vidjeti fotografiju osmoro ubijene djece uz neprikladan komentar i audio snimak pucanja koji je napravio neko od učenika.

U komentarima možemo da pročitamo reči od kojih se krv u žilama ledi kao što su “Kosta, legendo”, ali i veliki broj onih koji pišu da zaslužuje smrtnu kaznu.

Ovo je samo jedan u nizu novootvorenih profila u kojima se veliča postupak dječaka-višestrukog ubice.

Pored profila koji iskazuju podršku, mreže su prepravile i objave koje slave postupak Koste Kecmanovića, nazivajući ga “kraljem”, objašnjavajući da je bolje “jesti, nego biti pojeden”, imitirajući postupak…

Ipak, objava koja nas je danas najviše prenerazila bila je ona u kojoj tinejdžerka u lajvu na TikToku bez trunke empatije izgovara stravične riječi.

Kako je objasnila dečja psihološkinja Branka Tišma za portal žena.rs: “Djeca reaguju na različite načine, sad to treba ispratiti kako će druga deca reagovati i da to ne postane jedan model ponašanja. O tome treba da razgovaraju porodica i škola iz koje je i dijete, a i ostali. To je tema o kojoj treba da se razgovara i o posljedicama takvog ponašanja, kao i o tome ko je i šta nam jesu uzori.

Ovo je uznemiravajuće i zbunjujuće. Deca često odreaguju nepromišljeno. Ovo je okidač, sada će svako na različite načine da iskaže svoje mišljenje, stav o tome što se dogodilo. Djeca tog uzrasta vrlo često ne razmišljaju o posljedicama, nego odreaguju ne uviđajući realne posljedice”.

