Lajčak istakao važnost sastanka 2. maja u okviru dijaloga Beograd-Priština

Lajčak je u Tviter poruci napisao u petak uveče da je u razgovoru sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijom na margini Delfi foruma u Grčkoj naglasio značaj sastanka 2. maja u okviru dijaloga. “To će biti presudan korak napred i važno je izbegavati svaku akciju koja bi mogla da pogorša atmosferu”, ocenio je.

On je napisao da je na sinoćnjoj panel diskusiji u Delfiju ukazao na značaj primene sporazuma postignutog 27. februara u Briselu i aneksa dogovorenog 18. marta u Ohridu, za stabilnost celog regiona.

“Na panel diskusiji o dijalogu i EU integracijama na Delfi forumu naglasio sam značaj uspešne primene sporazuma od 27. februara i aneksa od 18 marta za stabilnost, bezbednost i prosperitet celog regiona”, napisao je Lajčak.

Lajčak je na tom forumu ukazao da nije pravo vreme da se otvori za saobraćaj most preko reke Ibar.

Reagujući na zahtev Skupštine opštine Severna Mitrovica da se ponovo u saobraćaj pusti most koji spaja severni deo Mitrovice sa južnim, Lajčak je upozorio da bi to moglo da izazove još jednu krizu.

On je rekao da se Evropska unija i prošle godine bavila “upravljanjem krizama”. Kazao je da su strane preduzele jednostrane akcije. Prema njegovim rečima, to je dovelo do kriza a spomenuo je i pitanje mosta. Poručio je da je dogovor iz Ohrida prava platforma i “dvostruka pobeda” jer, kako je rekao, ima mnogo koristi za obe strane.

“Dok razgovaramo, u Mitrovici postoji zahtev za otvaranje mosta a atmosfera očigledno nije za to. Želim da ovim panelom pošaljem poruku da je ovo prava platforma (za dijalog), ovaj plan je dvostruka pobeda, ima mnogo koristi za obe strane i crvene linije se moraju poštovati”, rekao je Lajčak, pozivajući se na Briselski sporazum i dogovor u Ohridu, prenosi Beta.

On je rekao da su briselski sporazum i ohridski dogovor predlog da se promeni dinamika procesa. “Imamo put ka normalizaciji i fokus treba da bude na implementaciji”, rekao je Lajčak na Delfi forumu, prenosi RSE.

