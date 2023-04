INCIDENT U SUSJEDSTVU: TEŠKO POVRIJEĐEN OSNOVAC, NAPAO GA OTAC UČENICE KOJU JE UCJENJIVAO?

Prema nezvaničnim informacijama Pobjede, do fizičkog napada je došlo poslije saznanja da je dječak ucjenjivao djevojčicu zbog fotografija. Portal Roditelji.me navodi da je od nje uzeo i određenu svotu novca.

Nakon što su roditelji saznali šta se dešava, otac je tražio od dječaka da vrati novac i izbriše fotografije, ali pošto on to nije učinio odlučio je da sam rješava problem.

Direktor OŠ „Štampar Makarije“ Novica Gačević kazao je da je do incidenta došlo u blizini dvorišta, ali da u školi nisu do danas imali informacije da postoji ikakav problem između te djevojčice i dječaka iz devetog razreda.

Prema njegovim riječima, da postoji bilo kakav problem nisu ih obavijestili ni roditelji.

Gačević je kazao da je dječak i ranije bio problematičnog ponašanja, ali da o ucjenjivanju nisu ništa znali.

On je naveo da je problem između djece kulminirao posljednjih dana.

Kako je kazao, prema informacijama koje su tek danas dobili od ostalih đaka, povod je bio što je dječak nekako došao u posjed njenog mobilnog telefona, odakle je preuzeo fotografije zbog kojih je kasnije ucjenjivao.

– Tražio joj je za to novac, a kako smo saznali ona mu je određenu sumu i dala da bi izbjegla da on objavi te fotografije ili da ih nekom pošalje. Čuli smo da je otac od djevojčice, kada je saznao za to, tražio od njega da obriše fotografije i vrati novac, ali on to nije učinio – rekao je Gačević.

Prema nezvaničnim informacijama, otac djevojčice je bio u društvu još nekoliko odraslih osoba, a u tuči su koristili i pendrek.

Nakon intervencije policije, učesnici sukoba su odvedeni na saslušanje i u Klinički centar, kako bi povrijeđeni bili medicinski zbrinuti.

Iz policije za sada nisu kontaktirali upravu škole, a dio gdje se desio incident nalazi se u blizini dvorišta i, kako je rekao Gačević, nema video nadzora. prenosi hayat

