„Pijan čovek svašta priča“: Opozicija žestoko odgovorila na Vučićevu izjavu da im je mozak pomračen

Poruka predstavnika opozicije predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, nakon što im je poručio da je jak kao beton, a da je njima mozak pomračen.

Radomir Lazović iz Zeleno – levog fronta Ne davimo Beograd kaže da je jedina stvar koju Vučić stvarno umije da radi jeste da sije mržnju.

“Za njega su svi koji misle drugačije, ljudi pomračenog uma. Za njega opozicija ne treba da postoji. Ljudi koji govore o problemima koje pravi vlast SNS-a su za njega neprijatelji, strani plaćenici, izdajnici. Ali naš narod zna da kada za nekoga svi ludi, da je problem uglavnom u toj osobi, pa tako i ovde. Očekujem da se u narednom periodu ostvari koordinacija i saradnja na tome da veoma različite organizacije opozicije nađu ključne tačke saradnje na smeni režima”, navodi Lazović.

Zamjenica predsjednika DS Dragana Rakić smatra da je sreća što je Vučić umislio da je beton.

“Pijan čovjek svašta priča. Ipak, dobro je za njega što je umislio da je beton. Šta bi bilo, ne daj bože, da je umislio da je ptica?! Pa da počne da leti. Šalu na stranu, ispod maske nedodirljivosti nazire se ogroman strah, a lažni savet koji je Vučić dao opoziciji treba čitati kao očajnički pokušaj da izbegne ili podeli odgovornost za razaranje društva. Demokratska stranka nikada neće učestvivati u bilo čemu što bi Vučića moglo da rehabilituje, naprotiv. Nastavićemo sa oštrom kritikom Vučića jer je on uzrok problema”, navodi Rakić.

Lideru PSG Pavlu Grboviću Vučić, kako kaže, nije izvor frustracije, a još manje inspiracije.

“Mislim da bi takva fiksacija bila štetna jer magli vidike, a pritom u oduzima previše vremena jer je reč o čoveku koji je već godinama naporno nametljiv. Bilo da je riječ o zaglavljenoj djeci u snijegu, ratu u Ukrajini ili izborima u Crnoj Gori on uvijek nekako nađe način da sebe postavi u centar pažnje. Na to ne mogu da utičem, ali mogu na to da li će biti u centru moje pažnje. Politikom se bavim zato što verujem da Srbija treba i može da bude uređena evropska i demokratska država, a aktuelni predsjednik je samo prepreka na tom putu”, poručio je Grbović.

Facebook komentari