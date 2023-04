Prvi susret glavnih pregovarača Kosova i Srbije nakon dogovora u Ohridu

Radi se o prvom susretu glavnih pregovarača nakon dogovora koji su postigli predsednik Srbije Aleksandra Vučić i premijer Kosova, Albin (Aljbin) Kurti.

Lideri Kosova i Srbije su se u Briselu 27. februara usaglasili o dogovoru o putu ka normalizaciji odnosa, a 18. marta u Ohridu postigli saglasnost o aneksu koji se odnosi na primenu dogovora.

Susret Šolea i Lajčaka

Specijalni savetnik američkog Stejt departmenta Derek Chollet (Derek Šole) se u Briselu sastao sa specijalnim predstavnikom Evropske uije (EU) za dijalog, Mirolsavom Lajčakom.

Kako je Chollet objavio na njegovom Twitter nalogu, njih dvojica su razgovarali o američkoj snažnoj podršci dijalogu koji vodi EU između Kosova i Srbije i zajedničkoj posvećenosti podršci putu Zapadnog Balkana ka integraciji u EU.

Do ovog susreta je došlo na marginama sastanka glavnih pregovarača Kosova i Srbije.

Miroslav Lajčak se ujutro odvojeno sastao sa glavnim kosovskim pregovaračem Besnikom Bislimijem (Bisljimi) a u toku popodneva i sa srpskim glavnim pregovaračem Petrom Petkovićem.

Očekuje se da kasnije popodne dođe do zajedničkog susreta pregovarača iz Beograda i Prištine uz posredstvo evropskog predstavnika za dijalog, Lajčaka.

Zvaničnici Evropske unije smatraju da je reč o važnom sastanku, budući da se od strana očekuje da raspravljaju isključivo o primeni svega što je dogovoreno na najvišem političkom nivou.

Peter Stano, portparol Evropske unije, je dan uoči održavanja sastanka poručio da je EU “jasna i nepokolebljiva u vršenju pritiska na obe strane da počnu sa ozbiljnom implementacijom”.

Bisljimi i Petković dolaze u Brisel na poziv specijalnog predstavnika EU za dijalog, Miroslava Lajčaka.

Očekuje se da susret traje celi dan.

Lajčak je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) 21. marta potvrdio da je logično da se nakon dogovora lidera prvo sastanu glavni pregovarači i stručnjaci.

Naglasio je da će se naredni susret lidera organizovati “kad god bude potrebe za sastankom na visokom nivou”.

Tenzije na severu Kosova

Policija Kosova je uhapsila u subotu pripadnika srpske zajednice u Severnoj Mitrovici zbog sumnje da je učestvovao u paljenju automobila sa RKS tablicama u Zubinom Potoku.

KM registarske oznake izdaju organi Srbije a Kosovo smatra nelegalnim pa je prošle godine započet proces preregistracije u kosovskom sistemu.

Pitanje registarskih oznaka je u toku druge polovine 2022. godine podizalo tenzije na terenu – podizane su barikade od strane lokalnog stanovništva na severu, dok su zaposleni u Policiji, pravosuđu i lokalnim samoupravama u novembru podneli ostavke.

Ambasadori SAD i Nemačke osudili su paljenje automobila na severu Kosova.

Dogovor koji su Srbija i Kosovo postigli o registarskim tablicama u novembru prošle godine nema krajnji rok niti datum isticanja, potvrdio je Stano, a među temama, koje će biti predmet rasprave u ovom ili jednim od budućih susreta, bi trebalo da se nađe i pitanje registarskih tablica.

Dogovor koji su postigli lideri predviđa i da obe strane priznaju nacionalne simbole uključujući i registarske tablice, prenosi RSE.

