OVO SU NASTRADALI MLADIĆ I DJEVOJKA U ZRENJANINU – Djevojka bila trudna, u stan se uselili prije sedam dana, pa se ugušili od gasa koji je curio iz peći

Kako je “Blic” već izvještavao, prema prvim rezultatima istrage najvjerovatnije su se ugušili od gasa koji je curio iz gasne peći i to prije skoro nedjelju dana.

To je za “Blic” potvrdila i vlasnica stana u kome su živjeli i tužnim glasom rekla da je to velika tragedija koja je zadesila dvoje mladih i zaljubljenih ljudi.

– Ja sam imala namjeru da prodam stan i već sam dala punomoć jednoj agenciji da posreduju pošto ja imam godina i ne mogu baš da se puno krećem. Međutim, u subotu su me zvale komšije iz Ulice Emila Gavrila i pitale me da li sam prodala stan zato što je došlo dvoje mladih ljudi koji su čuli da je stan prazan te bi htjeli da ga iznajme – priča nam uzrujana vlasnica.

Kaže da su bili fini i da se djevojci nazirao stomačić ispod jakne te da se sažalila i odmah pristala da im izda stan.

– Bilo mi ih je žao i jednostavno nisam mogla da ih odbijem ali sam im rekla da je stan na prodaju i da će morati da izađu čim nađem kupca a odlučila sam i da im dam simboličnu cijenu zakupa jer sam znala da neće dugo biti tu – prisjeća se sagovornica.

Dodaje da im je odmah dala ključeve, da se skuće djeca lagano i to je bilo prošle subote, prije nepunih nedjelju dana.

– Juče me je zvao momak iz agencije i rekao da je našao kupca te da će sa njim otići da vidi stan. Kada je došao tamo nije mogao da ga otključa pa je zvao mene i kada sam došla rekli su mi da je ključ sa unutrašnje strane brave, a komšije su mi rekle da od kada su se uselili oni nisu ih ni čuli ni vidjeli te da nisu ni svijetlo palili a i da je zid kod komšije na koji je naslonjena peć iz mog stana skroz vreo. Pozvali smo policiju i oni su nam rekli da slobodno razvalimo vrata ako je to moj stan i da im javimo šta se dešava. To smo i učinili i zatekli horor. Dvoje mladih na sred sobe bez znakova života i gasna peć na najjačoj snazi tako da je napuklo staklo na njoj – priča nam gazdarica drhtavim glasom.

Kaže da su odmah pozvali policiju koja se brzo pojavila i zabranila im da ulaze u stan a kasnije su im rekli dok su čekali Hitnu pomoć i tužioca da su se mladić i djevojka najvjerovatnije ugušili od gasa jer na njima nema povreda koje bi ukazivale na nasilnu smrt.

Podsjetimo, tijela nesrećnih mladića i djevojke poslata su na obdukciju a istraga će pokazati tačan uzrok smrti nesrećnog para.

