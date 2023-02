PONOVO SE TRESLA SRBIJA! Od jutros zabilježena čak dva zemljotresa

Seizmološki aparati registrovali su danas na području istočne Srbije čak dva zemljotresa u kratkom razmaku.

Prvo je jutros Majdanpek dospeo na seizmo listu a potom i Bor gdje je potres zabilježen prije nekoliko minuta u 12.11 časova. Riječ je o slabim zemljotresima koji ne mogu da izazovu štete.

Opet se zaljuljalo i Kladovo

Nekoliko minuta prije 8 sati, jutros, zatreslo se i Kladovu, a zemljotres je bio u vidu podrhtavanja tla, i to samo jednom.

Epicentar je bio u susednoj Rumuniji, i to prvi odjutros u 5,46 minuta, nakon čega su uslijedila još nekoliko potresa. Inače, oko rumunskog grada Targu Jiu, koji je od Kladovo udaljen 70 kilometara vazdušnom linijom, zemljotresi su više nego učestali, po nekoliko puta samo u jednom danu. U Kladovu se u ovom mjesecu zbog toga učestalo ljuljalo, ali su zemljotresi bili izuzetno slabi. Od 13.02. ove godine do sada oko tog rumunskog grada zabilježeno je čak 104 zemljotresa. Najviše zabilježenih potresa bilo je od 2.1 do 2.3 stepena rihterove skale stepena u epicentru. Juče je u toj oblasti u epicentru bilo 3.7 stepena, piše Alo.

Facebook komentari