Kurti za razgovore s Beogradom, ali ne želi Zajednicu srpskih općina

Međutim, Kurti je ocijenio kako ne vidi potrebu osnivanja Zajednice srpskih općina na sjeveru Kosova, što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić postavio kao prvi uvjet za nastavak razgovora.

“Ja sam spreman na razgovore, pregovore o pravima manjina, nevećinskih zajednica, ja sam spreman za to. Ali morate razumjeti da je veoma važno da oni koji žele veća prava nego što im pruža Ahtisarijev plan, da snose teret argumentacije – zašto im treba više. Ahtisari je dobio Nobelovu nagradu za mir, šta bi to dopunilo Ahtisarijev plan, koji su to argumenti za njegove nedostatke? Teret argumentacije moraju imati oni koji traže nešto drugo ili nešto više”, kazao je Kurti.

Govoreći o povratku Srba u kosovske institucije, posebno u policiju, Kurti je rekao da se ne slaže s trenutnim stanjem i da ne želi Srbe koji su izašli iz institucija zamijeniti Albancima.

“Meni je veoma žao što su oni podnijeli ostavke, mislim da su ostavke pogrešne. Ja u principu ne isključujem nikoga da se vrati, ali ja nisam nadležan da umjesto profesionalne komisije odlučujem o kriterijima. Jasno kažem, nemam nikakvu namjeru da taj vakuum popunjavam Albancima. Ako su Srbi dali ostavke, Srbi bi trebali biti na tim pozicijama i ja ih sve pozivam da apliciraju”, poručio je predsjednik Vlade Kosova.

Dodao je kako ne odustaje od predizbornog obećanja da mu je jedan od prioriteta unutarnji dijalog sa Srbima, ali da trenutno ne postoji potrebno povjerenje, piše Fena.

