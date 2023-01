OBJAVLJENA FOTOGRAFIJA IZ BRAJANOVOG ŠKOLSKOG GODIŠNJAKA: Jedan detalj privukao svu PAŽNJU, bio je OPSJEDNUT jednim

Anin Brajan Volš uhapšen je zbog ometanja istrage nakon nestanka njegove supruge, Beograđanke Ane Volš (39) 1. januara u okolini Bostona. Isplivalo je mnoštvo informacija iz njihovog privatnog života, a jedna od posljednjih je i fotografija iz Brajanovog školskog godišnjaka.

Jedna korisnica Tvitera objavila je stranicu Brajana Volša iz školskog godišnjaka. Iznad njegove slike je napisano “Traži se”. Navodi se da mu je omiljena riječ “novac”, a imena omiljene pjesme, filma i knjige sadrže riječ “novac”.

U godišnjaku se navodi da je “saopštio da mrzi ljude”.

Someone sent me Brian Walshe's page from our yearbook. Totally forgot about this unfortunate decision of his … https://t.co/bqKsYlJZSz pic.twitter.com/3p0TQwk0vR

We went to The Heath School in Chestnut Hill. He was wicked nice but incredibly snobby (which … so was I, so it's fine lol). Also his mom was really sweet. I'm out of town right now so I don't have access to my yearbook but …

— Liz Farrell (@elizfarrell) January 10, 2023