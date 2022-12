Implikacije ulaska Hrvatske u Schengen po BiH: Strožije mjere u putničkom i teretnom saobraćaju

Ulazak Republike Hrvatske od 1. januara u Schengen će imati implikacije i na Bosnu i Hercegovinu, naveli su za Anadolu Agency (AA) iz Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

“S obzirom da graničimo s Hrvatskom, naši izvoznici će biti suočeni sa strožijim mjerama, kako u putničkom tako i u teretnom saobraćaju, što će vjerovatno izazvati veće gužve na graničnim prijelazima”, navode iz Vanjskotrgovinske komore BiH.

Podsjećaju da schengenski prostor po mnogo čemu funkcionira kao teritorija jedne države – bez unutrašnjih graničnih kontrola.

“Bosna i Hercegovina s Republikom Hrvatskom u međunarodnom cestovnom prometu roba ima 17 graničnih prijelaza od kojih, posebne statuse imaju Gradiška i Bijača, na kojima imamo BIP-ove, a to su prijelazi koji se mogu koristiti za sve vrste roba i na kojima su prisutni svi neophodni inspekcijski organi za pregled roba biljnog i životinjskog porijekla, živih životinja i sl. Dakle, na samo dva granična prijelaza za međunarodni transport mogu se uvoziti sve vrsta roba u EU”, naglašavaju iz Vanjskotrgovinske komore BiH.

Gužve se, navode, posebno odnose na transport lako kvarljive robe koja zahtijeva fitosanitarnu inspekciju te je neophodno u budućem periodu težiti otvaranju dodatnih prijelaza kako bi se smanjilo čekanje.

“Sada su dva prijelaza, a mi insistiramo da dobijemo barem još jedan, treći. Razlog tome je činjenica da u slučaju lako kvarljivih roba poput voća i povrća postoji zastoj jer fitosanitarne inspekcije iz BiH rade do 19 sati, a one iz Hrvatske do 15 sati. To u praksi znači da morate čekati do sutra ujutro, ako recimo u 16 sati dođete na granični prijelaz. Jedan od prijedloga ide u smijeru da se uspostavi barem još jedan prijelaz na kojemu će fitosanitarni inspektori raditi 24 sata. Ovo je problem koji je prisutan u posljednjih nekoliko godina i samo će biti izraženiji ulaskom Hrvatske u Schengen, ukoliko ne dođe do unaprijeđenja”, ističu u Vanjskotrgovinskoj komori BiH.

Isto tako, naglašavaju, ukoliko se ne omogući poseban tretman u pogledu boravka profesionalnih vozača u Schengen prostoru, već primjetan nedostatak vozača bi se mogao dodatno pojačati.

“Povećat će se vrijeme boravka vozača u Schengen zoni, a dopušteni boravak je 90 dana u bilo kojem vremenskom razmaku od 180 dana. Ulaskom Hrvatske u prostor Schengena, građani Bosne i Hercegovine neće osjetiti posljedice u smislu dodatnog poskupljenja ili nestašice proizvoda koji se uvoze iz Hrvatske. Pozitivan efekat se ogleda u tome što ulaskom Hrvatske u Schengen, prestaju kontrole na hrvatsko-slovenačkoj granici, a time i česti zastoji koji trenutno postoje i na tim graničnim prijelazima”, ističu u Vanjskotrgovinskoj komori BiH.

Vanjskotrgovinska komora BiH je stoga pokretala niz inicijativa prema nadležnim institucijama, a na zahtjev udruženja prijevoznika VTK/STK BiH, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH je dostavilo informaciju Vijeću ministara BiH o ovoj problematici, čije očitovanje i djelovanje se očekuje.

Također, na rješavanju problema vezanih za izvoz lakokvarljive robe, konstantno radi i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH s nadležnim organima Republike Hrvatske.

