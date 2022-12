Milanović: Ukrajina nije saveznik, sadašnja EU je jad

“Plenković je manirom sociopata obuku ukrajinskih vojnika gurnuo saboru”

“Ova vlada ima kontinuitet razaranja Ustava. Prvo je ministar Grlić Radman otišao po nalogu Plenkovića u Bruxelles, odgrao jednu minijaturu gdje je prihvatio obvezu iz srži nacionalne sigurnosti i obrane bez suglasnosti predsjednik RH što je protuustavno. Onda mi se nije obratila vlada, to je u našem odgovoru i navedeno – da nam se obrate na ustavan način. Navedeno je i da imam određena razmišljanja, oprez i da možemo razgovarati o tome, ali to je manirom sociopata Plenković gurnuo saboru s moralnom ucjenom s najgroznijom rečenicom to je za mene win-win”, kazao je Milanović.

Rekao je da neće napasti niti kritizirati one koje su glasali za tu prijedlog obuke nego će ih pozvati na razmišljanje što su napravili.

“Veliki kombinator je rekao mi vas gledamo. Stvarno? I mi vas i naš pogled je bistriji. Kakva je to poruka? Što to znači? Ima li netko odgovor? Tko nas gleda? UDBA iz koje je potekao? Drugo, tko nas to gleda – HDZ? HDZ to uopće ne zanima, njih zanima ‘u se na se i poda se’. Gledaju nas Plenkovićevi gazde iz Bruxellesa, najnetalentiranija generacija političara u starijoj povijesti. Ljudi koji apsolutno nisu svjesni posljedica onog što rade i onog što se ranije događalo. Za mene je procjena oportunističkog nacionalnog interesa Hrvatske najvažnija”, poručio je predsjednik RH.

“Plenković kaže ‘ja sam pobjednik’. Jesmo li u kladionici?”, rekao je.

“Neki ljudi to rade radi svoje stražnjce”, rekao je o Plenkovićevoj inicijativi da se izglasa ubuka ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

“Tko nas prati, braco? Gledamo i mi tebe, tvoj ideološki put. Ti nam stalno nabijaš moralne ucjene. A sam nemaš morala, potpuno si amoralan. Odi u Ukrajinu pa se bori”, rekao je Milanović o Plenkoviću.

O naoružanju Hrvatske

Najavio je da će nakon Nove godine više govoriti o problemu naoružanja Hrvatske.

“To je moja Ustavna dužnost. Šutio sam mjesecima, pisao sam tajno premijeru jer sam smatrao da o tome ne treba izlaziti u javnost, ali sada kada vidim da o takvim stvarima iz svoje perspektive govore Nijemci, Francuzi, onda ćemo i mi govoriti što Hrvatska ima od oružja, kakvo je stanje na hrvatskih skladištima?”, rekao je pa nastavio:

Upitao se što Hrvatska ima od oružja.

“Koliko Hrvatska ima protuoklopnih raketa? Koliko ih ima? Ajmo Bane, prije nego što te zatvore”, rekao je.

“Što smo se potrudili naručiti i dobiti jer vidite da toga nema. I prije rata se čekalo 1000 granata godinu i pol dana. Danas zaboravi, nema ih. Tko je kriv za grozno stanje materijalno-tehničke opremljenosti hrvatske vojske? Imamo Amerikance koji će nas braniti kao što brane Ukrajince, to sjajno izgleda”, rekao je i dodao da je “za takvo stanje netko krivično odgovoran”.

“Ukrajina nije saveznik”

Na pitanje je li Hrvatska trebala ostati među pet zemalja koje ne žele sudjelovati u misiji EUMAM dok ostalih 22 zemalja članica sudjeluje, Milanović je odgovorio: “Apsolutno je trebala”.

“Ukrajina nije saveznik. Silom je se pokušava napraviti Cinično joj se daje status kandidata EU. To je današnja EU. Jad, nula”,

“Problem je pljačka u Hrvatskoj, a ne Ukrajina”, rekao je te dodao kako je ogroman problem u Hrvatskoj i inflacija jer pada vrijednost novca koji građani imaju u bankama i jer se za taj novac može znatno manje toga kupiti.

“Tražite pismo koje je Borell poslao Grliću Radmanu na jedan pristojni zahtjev. Neka vam da, mora vam dati, a ako vam ne da on, dat ću vam ja. Vidjet ćete kako se razgovara EU službeno sa punopravnoj članici, laže se, izmišljaju se rezolucije…”, rekao je Milanović, piše Index.

“Tretiraju nas kao gluho-slijepe

“Uhapsli su potpredsjednicu Europskog parlamenta. Tko ju je pratio? To je fašizam”, rekao je.

“Tko je izabrao von der Leyen?”, rekao je o šefici EU komisije i dodao da su to “obični birokrati koje nitko nije izabrao”.

“Prepoznajem laž bolje nego neurokirurg kad EU krene lagat”, kaže i dodaje da se on razkuje od Orbana, ali da ga brani jer “bezbojni birokrati teroriziraju države”.

