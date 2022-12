GORI PODGORICA! Dramatične fotografije i snimci sukoba demonstranata i policije

Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o predsedniku i to je momentalno izazvalo reakciju nezadovoljnog naroda zbog kojeg je došlo i do sukoba sa policijom!Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o predsedniku države, a to je momentalno izazvalo reakciju nezadovoljnog naroda. Veliki broj pripadnika MUP-a Crne Gore se nalazio ispred zgrade skupštine, prenose crnogorske “Vijesti”.Iz pravca “Kraljevog parka” je došlo oko tridesetak mladića koji su napali policiju koja je uzvratila suzavcem! Napadači su na glavama imali fantomke i policiju su napali biber sprejom. Nasrnuli su na ogradu ispred Skupštine.

Okupljeni su skandirali “izdaja, izdaja”. Prethodno su poručili da se izmenama Zakona o predsedniku želi urušiti ustavni poredak što oni, kako kažu, neće dozvoliti. Staklo na vratima skupštine je slomljeno, a u holu je pronađena kamenica,piše Srbijadanas

🔴 Anti-Government protesters on Monday clashed with police in front of the Montenegrin parliament, calling on early elections. 🎥 BIRN pic.twitter.com/vIxgkHKswh — Balkan Insight (@BalkanInsight) December 12, 2022

