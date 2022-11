Sramna odbrana medicinske sestre koja je tukla staricu: “Prva me je napala”

U dugačkom tekstu koji je objavio Sinjali, navodi se da je Peljajeva pravdala svoje ponašanje tvrdnjom da ju je „ona (starica) prva napala“ i da je bila agresivna.

Cijeli slučaj dogodio se u Domu za stara lica „Orenda“ u Peći. Na snimku, koji je postao viralan, vidi se kako dvije medicinske sestre, Aurona Peljaj i Altina Redžepi, šamaraju nesrećnu staricu, dok Remize Kući snima, prenosi Nova.rs.

Osumnjičene su privedene, a Peljaj, koja na snimku drži staricu i stravično je udara, iznijela je sramnu odbranu u policiji. Tvrdila je da je udarala staricu u samoodbrani.

Kako piše portal Sinjali, Peljaj je izjavila da je tog dana otišla da pomogne kolegama koji su se bavili starijom ženom, jer je, prema njenim riječima, bila agresivna.

Nasilje koje je nad njom izvršila pravdala je time da je starica navodno prva nju napala. Izjavila je da je nesrećna žena imala nervni slom tog dana i da je izazvala „nemire“ u prostorijama centra.

„Kada sam počela da radim, ona je već bila stanarka u kući i doktor je potvrdio da ima psihičke smetnje. Na dan kada se desio slučaj, bila je veoma agresivna i s vremena na vrijeme doživljavala nervne krize, o čemu smo obavijestili doktora. Tog dana imali smo zadatak da im promijenimo pelene nakon što je starija žena (žrtva) izvršila svoju fiziološku potrebu i zaprljala prostor rukama. Čula sam buku u kupatilu i otišla da pogledam. Moje kolege su imale problema tamo i željela sam da pomognem. Ona me je napala i povrijedila mi ruku, napala me je nogom. Nisam koristila nasilje ili veliku silu osim da je spriječim da me napadne. Takođe je tog dana napala još jednog stanara“, izjavila je ona, prenosi Sinjali.

Tu se nije zaustavila, već je, prema tvrdnjama tog portala, smatrala svoje postupke ispravnim, uz obrazloženje da je morala dominirati nad ljudima sa mentalnim problemima.

„U školi su nas učili da prema ljudima, koji predstavljaju rizik za osoblje i imaju psihičke probleme, treba da budemo dominantni. Svjesna sam da je akcija bila pretjerana, ali ona me je prva napala i moji postupci su bili upozoravajući i ne velikom silom. Moje kolege su pokušale da je (staru damu) stave pod kontrolu“, rekla je.

Dodala je i da je pomenuti dom namerno objavio snimak jer je juče napustila posao.

Inače, snimak nasilja nad staricom zgrozio je javnost u regionu. O pomenutom napadu oglasili su se gotovo svi kosovski zvaničnici, koji su osudili potez radnice. prenosi “N1“.

