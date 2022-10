Milanović o Dodiku: Takvog Srbina želim za komšiju

Podsjetimo, u četvrtak navečer udruga veterana 9. gardijske brigade “Vukovi” objavila je da se 30. godišnjica ustrojavanja brigade u Gospiću, na koju dolazi predsjednik Zoran Milanović, neće održati prema službenom programu jer je u organizaciji došlo do problema s Uredom predsjednika.

O haosu oko obilježavanja godišnjica i optužbama udruge da se program otkazuje zbog njegovog ega: “Iza toga stoji HDZ”

Naveli su da otkazuju program “zbog ogromne količine arogancije i ega Milanovića”.

– Ne može se iživljavati na slabijima od sebe. Pokušao je umiroviti Burčula, ne isplaćuje dnevnice – rekao je najprije o sukobu s Banožićem.

Jedan slatki žabac

– Ne znam o čemu govorite, piše nešto o mom egu. Odlikovanja dodjeljuje predsjednik. Oni su tražili odlikovanja. Sve drugo je HDZ, novac, novac, korupcija, lopovluk… Problem ne može biti u tome tko dodjeljuje odlikovanja. Banožić ne govori kada sam ja prisutan – poručio je.

Kaže da je neko odlučio da će raditi red u kasarni, piše Index.hr.

– Ovdje se postupa po zapovijedi, a izvan kasarne, ja sam gost, dolazim i dodjeljujem odlikovanja koja ste tražili. Gdje je ministar branilaca? Ja ga nisam vidio od aprila – rekao je Milanović.

– Kakav je to bojkot, pa njih nema. Oni bojkotiraju vojnike. Ja ću doći i obaviti posao, njih nema – rekao je.

Dodao je da “iza ovoga stoji HDZ, nikakva udruga”.

– Ministar je politička da ne kažem što, kao i svi oko njega. Određene udruge su pod njihovim financijskim jarmom. Upravo imamo taj primjer. To je HDZ-ova specijalnost. Pa tko je odvajao kolone u Vukovaru – dodao je.

– Župan ove županije je jedan slatki žabac koji je bio moj kandidat. Taj čovjek je sad HDZ-ovac. Važno je zvati se Ernest – rekao je za Ernesta Petrija (Petryja).

Dodao je da je on nekad govorio protiv HDZ-a.

– Ja sam tu i mene se mora podržavati, a to mora vlada. A vlada je takva da uskoro neće biti nikoga na slobodi – kazao je Milanović.

“Nije se kralo”

Osvrnuo se i na to što nije pozvan na 30. godišnjicu oslobođenja juga.

– Kakvo obilježavanje, ko to organizira? Hoće li biti muškarci u haljinama? To nije svečano, to je radno. Dubrovačko-neretvanska županija ili još jedna ćelija HDZ-a – rekao je i dodao da nije dobio pozivnicu.

Rekao je da niko relevantan neće biti na tome.

– Doći će svi HDZ-ovci i Bane i bit će jako svečano. To je seljačka uzurpacija nečega što je hrvatska svetinja, u čemu nisu učestvovali ti klošari, osim možda Medveda. Po čemu bih ja trebao biti tamo – upitao je.

Ponovio je da ovo nije bojkot.

– Bojkot je kad ja negdje dođem i ljudi me bojkotiraju i ne dođu tamo gdje sam ja. Ovo ovdje se može nazvati nekom vrstom bojkota – kaže on.

Upitan je o istražnom vijeću za Inu.

– Hoću li negdje doći, ovisi ko me zove, s kojim motivima. To je kao da me pitaš, gledao sam SP u Rusiji, ali nećeš me zvati na istražno vijeće o taktici hrvatske igre. Neko od toga radi predstavu. Ja sam bio premijer, nije se kralo, niko nije bio osumnjičen, osuđen. Bilo je flah, građanski… – kaže on.

– Ja samo o Ini mogu reći: Kvragu. Mogu to reći na istražnom vijeću – kaže.

Genocid u Srebrenici

O radu nedjeljom također je govorio.

– Dosta više o tome, pobogu. Isuse i Marijo. Zašto to vlada sada radi? Bolje neka se bave time koliko im ljudi završava u ćorki. Banožić je sljedeći. Neka se ne vara, neću prestati o tome. Trebala je biti promocija časnika na Vojnom učilištu… – kazao je Milanović.

– Da, sud je presudio da je to genocid, ali s time treba biti delikatan. S time treba biti vrlo delikatan, jer to je odluka samo jednog suda. Postoje puno veći zločini po trajanju i magnitudi. Kao što nama dio Srba lijepi etiketu za Jasenovac – a to sam zamolio Dodika da spusti loptu, tako sada muslimani i Bošnjaci pokušavaju ubiti Boga u Srbima. To je korak do toga da Srbe nazivate genocidnim narodom. To što je jedna grupa sudaca u jednom trenutku u određenim okolnostima ocijenila da je neki događaj iz jula 1995. godine – da ga je okarakterizirala kao genocid – ja to primam na znanje. Ali, to nije Kur’an. Prema tome se ne možemo odnositi kao vjerski dogmati. O tome se razgovara. I na kraju, kakve veze Dodik, a posebno ja imam sa Srebrenicom? Nikakve. Ali, da će mi neko odrezati jezik i da ću se morati cijelo vrijeme klanjati nekakvim idolima – to neću. Kao što prihvaćam da se o pitanjima koja su traumatična za moj narod govori otvoreno – tako će se govoriti otvoreno o svemu – i o zločinima nad Hrvatima, i o mudžahedinskom teroru u srednjoj Bosni i o ulozi koju su u organizaciji njihovog dolaska i boravka imali vodeći bh. političari, uključujući i Džaferovića. Podnijeli su tužbu protiv Hrvatske zbog Pelješkog mosta? Šta će nego dizati tužbu. Šta će Komšić nego ustati, umiti se, ne treba ni to, toalet i – tužba protiv Hrvatske – kazao je Milanović.

Rekao je da se Dodik tome usprotivio.

O Dodiku

– Imamo kineskog premijera koji je sad isključen, skoro uhapšen, koji je govorio 15 minuta na otvaranju Pelješkog mosta, kao ja, Plenković i Jandroković, kao da su Kinezi to platili. Dodika nisu ni pozvali, kao da je “ćuko”. I sad su ga pokušali pokrasti na izborima, to je grozno. Dodik je srpski patriot, nikad se nećemo slagati u svemu, ali oni su samostalni i neovisni, čak i u Beogradu, i takvog Srbina želim za susjeda u BiH. Jelena Trivić – pa nema ko joj nije dao novac, deset puta je gora od Dodika – kaže Milanovi.

– Milorad Dodik ne da nije na daljinskom Vučića niti je protiv njega, nego je divlje neovisan. Ostalo je kupljeno prljavim novcem. Čovjek je pobijedio s 30.000 glasova na 600.000 glasova. To je prednost koju je imala Kolinda nad Josipovićem na 2 miliona glasova, uključujući dijasporu – rekao je,piše Avaz

Kaže da HDZ nikada neće dovesti u red izborne jedinice.

– Kažu da bi to unijelo svađalački ton. Bolje krasti nego se svađati – zaključio je Milanović.

