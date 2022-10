“Nisam dobio ni ručak“: Vučić kaže, jadni svi koji su rekli da sam kao siroče

“Kad napustite svoju zemlju u 7:00 ujutru i vratite se u ponoć i pritom nemate ni ručak, ni bilo šta slično, već sve vrijeme radite i borite se za interese svoje zemlje, onda vam oni kažu da ste tužni kao siroče i da vas niko neće, a vi dobijete čast da govorite na večeri i budete jedan od 10 govornika. Sjedio sam pored nosioca ideje Evropske političke zajednice, a to je Emanuel Makron, francuski predsjednik. S jedne strane mu sjedi ukrajinski premijer iz jasnih razloga, a s druge sjedi predsjednik Srbije. A vi na sve to imate to da kažete? Jadni su oni koji te stvari govore“, naveo je Vučić, prenosi nova.rs.

Demonstracija argumenata, ako je suditi po snimcima iz Praga, na kraju nije prošla onako kako je to očekivao predsjednik Srbije. Iako za sebe tvrdi da je rado viđen gost i prijatelj svjetskih lidera, oni očigledno nisu žejleli da se druže sa njim, pa je tako Vučić slobodno vrijeme, na pauzama između važnih sastanaka, provodio sam.

Pogledajte tužan prizor sa samita u Pragu.

Молим вас обратите пажњу у позадини….мени је непријатно 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/CVt9VIMhFk — ꒌ Косанчић Иван ꒌ (@Drachenorden1) October 6, 2022

