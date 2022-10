ECB će podići kamate koliko god treba da smanji baznu inflaciju

Vilroa, koji je i guverner francuske centralne banke, rekao je da je bazna inflacija u eurozoni od 4,8 posto, koja isključuje cijene energije i hrane koje nisu pod kontrolom centralne banke, previsoka, prenosi Rojters.

„Podići ćemo kamatne stope koliko god je potrebno da smanjimo baznu inflaciju. To će, usput, pozitivno uticati na neto prihode banaka. Evropske banke su solidnije nego što neki strahuju”, naveo je on u intervjuu za holandski list NRC.

Britanska agencija napominje da su se evropske banke posljednjih dana našle pod pritiskom na finansijskim tržištima zbog zabrinutosti za zdravlje švajcarske grupe Kredit Svis.

Budući da je ECB podigla svoju glavnu kamatnu stopu za 50 baznih poena u julu i za 75 poena u septembru, Vilroa kaže da je važno da naredni potezi ECB-a budi “staloženi”.

To, kako objašnjava, znači da ne bude ni oštrih potresa na tržištima niti naglog pooštravanja finansijskih uslova za domaćinstva i firme.

Vilroa smatra da bi ECB trebalo da povećava svoje kamate „bez oklijevanja, do kraja ove godine” do nivoa koji je „nešto ispod ili blizu dva posto”, na kojem one niti stimulišu niti koče ekonomiju.

Nakon toga, ECB bi krenula u drugi dio ciklusa normalizacije monetarne politike, koji će, po njemu, biti „fleksibilniji i vjerovatno sporiji”.

„Ne kažem da će povećanje kamate tada stati, ali moraćemo sveobuhvatno da procijenimo inflaciju i ekonomske izglede”, dodao je Vilroa. (Tanjug)

