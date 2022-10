OVO JE MLADIĆ KOJI JE U BEOGRADU UBIO MAJKU: DJECA GA SE PLAŠILA, KOMŠIJE U ŠOKU

Komšije ubice kažu da su u šoku.

Znamo ga iz zgrade. Bavio se muzikom i trenirao je, bio je nabildovan. Čuli smo da je juče pravio incidente. Javljao se uredno svima, ali su ga se djeca plašila izgledao je strašno – rekle su komšije.

Iz okolnih lokala kažu da su poznavali mladića i da nikad nije pravio probleme.

Bio je dobar dečko. Malo povučen, ali nikad nije pravio probleme – kazali su za Kurir.

Tijelo njegove majke nađeno je tokom noći s povredama glave u stanu na Voždovcu. Mladić je navodno imao bipolarni poremećaj.

Prema riječima njegove sestre, Đ. M. se posljednjih dana čudno ponašao, a jučer je napravio incident u centru Beograda kada je napao nepoznatu devojku.

Nakon što je policiji javljeno da se žena dva dana ne javlja na telefon, policija je izašla na lice mjesta. Vrata stana su bila zaključana, telefon nedostupan, a zvono na vratima nije radilo. O svemu je obaviješteno nadležno Više javno tužilaštvo.

Kako se sumnja, on je svojoj majci zadao više udaraca tupim predmetom u predelu glave, koja je usled zadobijenih povreda preminula. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, saopštio je MUP. prneosi Hayat

Facebook komentari