Brutalno ubio svoju ženu pred gostima, pa krenuo na kćerku i unuke

U Srbiji su ove godine čak 23 žene stradale od ruku svojih partnera (ili bivših partnera), a posebno tragična je ova sedmica jer su dan za danom stradale dvije žene – u ponedeljak je u Zemunu pronađeno tijelo sa povredama glave, koje joj je drvenom palicom nanio suprug, a onda se u utorak u Subotici dogodilo ubistvo u kom je muž presudio ženi nožem.

Nažalost, takvih slučajeva je bilo i ranije, a jedan od najsvirepijih dogodio se u Varvarinu na Đurđic prije sedam godina.

Bio je 16. novembar 2015. godine. Poslije slavskog ručka, Nebojša Pavlović zvani Buca (tada 61) nasmrt je izbo svoju suprugu Milicu (60). Ubistvo se dogodilo oko 15.30 sati i to naočigled desetak gostiju, između ostalih u prisustvu Miličinog brata i snaje.

Već kažnjavan zbog nasilja u porodici

– Ručak je bio pri kraju, Milica se našalila s jednim gostom i krenula da opere suđe. Nebojša je, očito pijan, progunđao i iznenada skočio i pošao za njom. Sljedećeg trenutka čuli smo vrisak iz kuhinje i potrčali. Milica se krvavim rukama držala za vrat i zapomagala, a Nebojša je u rukama još imao nož i teturao se pored ulaza – rekao je tada jedan od gostiju.

Milici nije bilo spasa. Nesrećna žena preminula je na putu do bolnice, a kako su tada rekli iz varvarinskog Doma zdravlja za Kurir, njoj je bila presječena karotida i na putu je iskrvarila. Po nalogu sudije, njeno tijelo je prebačeno u kruševačku bolnicu na obdukciju, piše Kurir.

Ono što je posebno šokiralo sve je tvrdnja njihove kćerke Olivere. Ona je tvrdila da je njen otac sve isplanirao:

– Otac je to s namjerom uradio, prethodno je spakovao stvari za zatvor. Otkad ne govorimo, nikada nije dolazio na slavu, međutim, danas je ušao i pozdravio se sa svim gostima najnormalnije, a potom je izbo majku. Mnogo je pio i maltretirao majku, pa ga je tužila prije dvije godine. Prijetio je pred sudijom da će zaklati i mene i moju djecu. Suđenje je počelo još prije dvije godine.

Komšije su tvrdile da je alkohol razlog koji je doslovno uništio porodicu Pavlović. Kako su pričali, Nebojša je često pio i maltretirao suprugu:

– Zbog čestih razmirica intervenisala je policija, a navodno je Nebojša već kažnjavan zbog nasilja u porodici. Zbog loših porodičnih odnosa, čiji je uzrok uglavnom bilo njegovo ponašanje, kćerka i sin napustili su porodični dom. Kćerka se udala i odselila, a sin otišao u Austriju, gdke se zaposlio, pa je Milica živkela pod terorom pijanog supruga – govorile su komšije.

“Vodite ga odavde, ubode me”

Također su otkrili da je sin majci sagradio kuću u istom dvorištu i da se Milica preselila. Supruga Miličinog brata je tvrdila da je Nebojša došao na slavu oko 15.30, kao i da je bio vidno neraspoložen.

– Pozdravio se sa dvoje-troje gostiju, a ostale je prezrivo pogledao. Onda je otišao u kuhinju, gdje je bila Milica. Vidjela sam kako zavlači desnu ruku iza leđa i vadi veliki mesarski nož. Prišao joj je s leđa i ubo je u vrat! Vrisnula sam i potrčala da ga uhvatim za ruke, a on je tada nasrnuo i na mene – ispričala je Ružica za Kurir.

– Mislio sam da je Milicu ubo u rame. Vidjevši da kreće na moju suprugu, skočio sam i uhvatio ga za ruke, u kojima je držao krvavi nož. Izgurao sam ga iz sobe na verandu, a potom ga oborio u dvorištu. Rekao mi je: “Pusti me ili ću da vadim i drugi nož da ti režem grkljan!” Uspio sam da ga čvrsto držim dok nije stigla policija. Da sam u tim trenucima znao da mi je ubio sestru, tu bih mu presudio – ispričao je Miloš Matić, brat žrtve.

Dok je trajao njihov sukob, Milica je živjela poslednje sekunde. Posljednje što je izgovorila bilo je “Vodite ga odavde, ubode me”, a onda… Krv joj je šikljala iz vrata i usta, gušila se.

Da je njihova kćerka bila u pravu, potvrdila je sama scena hapšenja. Pavlović je od policije zatražio da ga odvedu do kuće da “pokupi stvari” koje je spremio za “duži boravak”.

Zgrozio i policiju

Nakon što je uhapšen, Nebojša Pavlović je uspio da zgrozi čak i policiju.

– Nadam se da sam majstorski i profesionalno preklao suprugu. Ali to je samo pola posla koji sam planirao. Zaklao bih i kćerku, njenu djecu i sina da me nisu spriječili – rekao je on.

Dok su mu vadili krv u varvarinskom Domu zdravlja, pitao je da li je Milica živa.

– Ja ću u zatvor, ali šteta što nisam završio sav posao.

Istraga je pokazala da je Pavlović u trenutku zločina imao više od dva promila alkohola u krvi. On je priznao da je počinio ovaj zločin, a kao motiv naveo je višegodišnje bračne nesuglasice.

Monstrum je u decembru 2015. godine pronađen mrtav u Okružnom zatvoru u Kruševcu.

Olivera kaže da su tek nakon njegove smrti saznali da je bio teško bolestan, te su pretpostavljali da je to mogao biti uzrok što je potegao nož na njihovu majku.

Milica, njena kćerka Olivera i unuka Snežana su 27. januara 2013. godine prijavile nasilje u porodici, jer ih je Nebojša tukao a unuka napao nožem, ali je suđenje za taj slučaj odlagano skoro dvije i po godine.

