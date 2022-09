Milanović: Nas u BiH ne poštuju iako je hrvatska čizma Karadžića natjerala da sjedne za sto

Odlikovao je branitelje, a zatim im se obratio uobičajenim riječima koje Milanović koristi kada priča o hrvatskim braniteljima: “Kažu da čovjek umire dva puta, prvi put kad mu srce stane, drugi put kad ga prekrije zaborav. Ljudi koji su pali i dali sve što su imali za Jajce, ne moraju strahovati od tog zaborava”.

Nakon toga je odlučio još jednom utvrditi da su Hrvati u ratu bili na pravoj strani, a zatim je ocijenio kako nisu dovoljno dobili u Bosni i Hercegovini s obzirom na to koliko su dali i doprinijeli.

“Ko previše dokazuje ne dokazuje ništa, to je jednako netačno kao i ono da se o ukusima ne raspravlja. Mi i vi moramo sve vrijeme zdravim argumentima, otvorenog srca tumačiti i objašnjavati zašto je ova cijela hrvatska priča sa elementima parodije i rapsodije, pravi put. I zašto smo na pravoj strani povijesti. Da nije Hrvata, BiH ne bi bila oslobođena, ne bi završila okupaciju i ne bi bila cjelovita država. Neki nisu spremni sjesti na sto. Hrvatska vojska je natjerala u 9. i 10. mjesecu Karadžića i Mladića da sjednu za stol. BiH, deblokadu Sarajeva i druge velike stvari u ratu nisu postigli ni američki ni britanski ni francuski bombarderi nego čizma na terenu i grb hrvatskih vojnika. Za to ne trebamo zahvalnost, ali moramo to ponavljati”, kazao je Milanović. prenosi “Klix“.

Zauzvrat smatra da bi Hrvati nešto trebali i dobiti: “Tražimo malo, tražimo temeljno poštovanje koje je jednom dogovoreno. Ovih dana se uopšte ne priča da člana Predsjedništva iz redova hrvatskog naroda može birati ko hoće. Kakve to veze ima sa zdravom logikom i poštenjem – elementarnim ljudskim poštenjem?”.

Poručuje da se Hrvate u BiH svodi na manjinu iako to nisu, ali da im se ni kao manjini ne daje prava onako kako bi trebalo.

“U Hrvatskoj manjine biraju isključivo pripadnici tih manjina. Oni nisu konstitutivan narod, ali to pokazuje logiku stvari. Kako izgleda pošten pristup problemu, a ne obični lopovluk. Nakon godina ponavljanja, insistiranja, ne mogu to opisati nikako drugačije nego kao lopovluk”, rekao je.

“Svi oni koji iz dobrih namjera i loše pameti, ili loših namjera govore o ukidanju Dejtona i zamjenjivanja njega novim aranžmanom, ja kao predsjednik moderne države Hrvatske, mogu reći da neću nikada podržati i da ćemo se energično boriti protiv toga. BiH bez ravnopravnih Hrvata, Bošnjaka i Srba nema. To nekima nije jasno i svoju pohlepu stavljaju pod veo ciničnih izgovora. Ne znam šta više smeta krađa ili bezobrazluk, a zajedno je toksična kombinacija”, završio je Milanović svoje obraćanje. prenosi “Klix“.

