Plenković o potezu Schmidta, Komšiću, izjavi Izetbegovića…

Kaže da je Milanović izgovarao “grozne uvrede” visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu, a onda je nastavio o Bošnjacima.

“Nisu se htjeli dogovoriti s predstavnicima Hrvata o reformi izbornog zakona i ustavnoj reformi. Njima očito odgovara status quo i izborni sustav u kojem će hrvatski narod biti marginaliziran i preglasan”, rekao je Plenković i dodao:

“Komšić je odradio već tri mandata, po nama kao nelegitimni hrvatski predstavnik jer za njega većinom glasaju Bošnjaci. Svi nažalost toleriramo i zgražamo se nad činjenicom da se to događa od 2006. On će sada to nastojati učiniti ponovno jer može”, rekao je.

Plenković dodaje da su još gori prosvjedi u Sarajevu.

“Ti su prosvjedi, nema dileme, organizirani od bošnjačkih stranaka. Na njima smo vidjeli teške uvrede pa i čak prijetnje prema Schmidtu, on je planirao niz izmjena izbornog zakona. On sada to nije učinio, vidim da je dao još nekoliko tjedana da se političari kao sami dogovore, ali ja nažalost nemam velikih očekivanja i iluzija da će se u ljeti nakon dvije i pol godine dogovoriti”, rekao je Plenković,pišu Vijesti

Dodaje da je niz agresivnih izjava, gotovo pozivanja na prebrojavanje.

“Kad se netko prebrojava, valjda se priprema za sukob. To je izjava koja me zgrozila i koju osuđujem. Mislim da je to van svih okvira i upućuje nas na zaključak da bošnjačke političke stranke ne žele dogovor s hrvatskim strankama, nego žele i dalje svoju brojčanu nadmoć koristiti u političkim utakmicama”, rekao je dodajući da je to protivno Daytonu i loše za odnose Hrvata i Bošnjaka.

“Visoki predstavnik je zadnja šansa da se poprave nepravde prema Hrvatima”, kazao je.

Rekao je da se Schmidt u odlučivanju ne bi trebao obazirati na “bezobrazne pritiske” iz Sarajeva.

Facebook komentari