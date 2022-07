“Najesen izgledan novi val, ali covid je sada postao sličan epidemiji gripa”

“Uzimali smo uzorke iz pluća i iz seruma krvi kod pacijenata koji su na mehaničkoj ventilaciji zbog covida. “To su oni pacijenti koji su najkritičniji. U riječkom Centru za proteomiku znanstvenici su ih centrifugirali, primarno obrađivali i pohranjivali na -70 stupnjeva Celzijevih pa zatim slali nama u Njemačku. U ovoj prvoj studiji skoncentrirali smo se na količinu virusne RNA u serumu i ispirku pluća, u drugom i trećem pandemijskom valu, kada je alfa bila dominantna. Uspoređivali smo parametre koji su predviđali hoće li pacijenti preživjeti ili ne”, kaže Čičin Šain.

Kod svih umrlih je ključna bila količina virusa, govori.

“Vidjeli smo da su oni koji su umrli imali više virusa u ispirku bronha i pluća od onih koji su preživjeli. Virusa je bilo više kod pacijenata na respiratoru nego kod ljudi koji su imali tešku kliničku sliku, ali nisu trebali ventilaciju. U svakom slučaju, količina virusa uvijek je korelirala s kliničkom slikom.Mi smo pratili razne komorbiditete i rizične faktore, poput raka i dijabetisa, čak i povećanu tjelesnu težinu. Kad smo uspoređivali ljude na respiratorum, koji su preživjeli s umrlima, bilo je razlike samo u jednom parametru rizičnih faktora, a to je u dobi – preminuli su u prosjeku bili u ranim sedamdesetima, a preživjeli su bili u šezdesetima. Međutim, ključna je količina virusa. Svi drugi rizični faktori mogu opteretiti organizam, međutim virus je taj koji uništava vitalni organ, stanice i tkiva i to je to što ljude ubija.Studija je dokazala da ljudi umiru zbog covida-19, a ne s njim, iako se često naglašava da su preminuli bili pacijenti teško oslabljenom imuniteta, s kroničnim bolestima i komorbiditetima”, rekao je.

“Populacijski smo se promijenili”

Čičin Šajn tvrdi da je pogrešno razmišljati da im je život i bez virusa bio ugrožen.

“Reći da bi ljudi ioanko umrli je jako površno razmišljanje. Jer mi ćemo iaonako svi umrijeti jednog dana, sa ili bez covida, nitko od nas neće živjeti vječno. Pitanje je kada će netko umrijeti. To su osobe koje bi živjele da se nisu covidom inficirale. To im je skratilo život. Oduzelo im je vrijeme života, mjesece ili godine. To je ono protiv čega se mi u medicini borimo”, naveo je.

Ističe da smo se “populacijski smo se promijenili i da nitko od nas više nije imunološki naivan”.

“S omikronom skupljamo trenutačno nove uzorke i za očekivati je da će se rezultati drastično razlikovati u odnosu na alfu. Dvije stvari su se promijenile. Omikron je drukčiji, ali i mi smo se sad populacijski promijenili. Nitko od nas više nije imunološki naivan. Ili smo se cijepili ili zarazili, a sasvim je zanemariv broj onih koji nemaju baš nikakvu imunost. U četvrtom valu bilo je onih koji nisu zaštićeni”, rekao je.

Svakih šest mjeseci nova varijanta

“Sada u ovom ljetnom valu i dalje imamo smrtne ishode, ali u manjem broju. Možemo reći da je covid postao sličan jakoj epidemiji gripetine. Nije više težak kao što je bio još zimi ove godine. Nitko nije sasvim izložen, ali nitko nije ni sasvim zaštićen. Kako stvari stoje, za očekivati je da će se virus nastaviti množiti i razvijati jer imamo nepotpunu imunost krda. Do sad smo vidjeli da svakih šest mjeseci imamo neku novu varijantu koja se probija, to je moguće i u budućnosti, da će nas na kasnu jesen ili zimu dočekat nova varijanta”, poručio je. prenosi “N1“.

Facebook komentari