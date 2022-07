ZAVRŠAVA SE TOPLOTNI VAL, ALI OLUJA TEK STIŽE: IZDATO UPOZORENJE ZA JEDAN DIO HRVATSKE

Vruće i sparno bit će ponovno tokom sunčanog ponedjeljka, no već s utorka na srijedu stiže još jedan prodor nestabilnog zraka s pljuskovima i grmljavinom.

Kao i u nedjelju pljuskovi će biti lokalni, pa će dugo priželjkivana kiša opet ponegdje izostati, prognoziraju za HRT Tomislava Hojsak i Zoran Vakula.

Do Jadrana kiša najvjerovatnije neće stići, barem ne u količini potrebnoj za znatnije ublažavanje posljedica suše. I dalje će biti sunčano i stabilno uz tople noći i vruće dane, no sredinom sedmice vrućina će ipak malo popustiti. Zapuhat će i bura, mjestimice i jaka, a poneki pljusak ipak bi se mogao pojaviti na sjeveru Jadrana i u unutrašnjosti Dalmacije.

Za danas je za područje Međimurja i Zagreba izdano upozorenje zbog mogućih nevremena. “Lokalno mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i tučom, ponajprije na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu regije. Vjerovatnost grmljavine 40-60 posto “, piše DHMZ. Sutra su grmljavinska nevremena moguća i u karlovačkoj regiji.

ŠTA SE OČEKUJE SUTRA?

U nedjelju će se u Slavoniji, Baranji i Srijemu lakše disati. Dnevna temperatura bit će 5 do 7 stepena Celzijusa niža od subotnje – uglavnom od 30 do 32. Prevladavat će sunčano, uglavnom u prvom dijelu dana s više oblaka i tek ponekim pljuskom i grmljavinom. Dan će dodatno olakšati i povremeno umjeren sjeverni vjetar.

I u centralnoj Hrvatskoj u prvom dijelu dana više oblaka uz poneki pljusak s grmljavinom, u sjevernijim dijelovima i jače izražen. Popodne stabilnije i pretežno sunčano. Puhat će umjeren sjeverni vjetar. Dnevna temperatura osjetno niža nego u subotu – uglavnom od 30 do 32 stepena Celzijusa.

Poneki pljusak mogao bi se spustiti i do zapadnih predjela Hrvatske. Pritom su prijepodne izgledniji u Gorskom kotaru i Istri, a zatim je poneki moguć i u Lici. Ujutro će zapuhati bura, pod Velebitom i jaka, a popodne ponegdje okrenuti na jugozapadnjak. U gorju temperatura osjetno niža, dok će na moru i dalje na snazi biti najviši stepen upozorenja na vrućinu.

Kao i mnogo puta ovog ljeta, nestabilnosti će zaobići Dalmaciju, gdje će i u nedjelju biti suho te sunčano i vrlo vruće. Uz obalu ujutro burin, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura će biti neznatno niža, na moru između 33 i 36 stepeni Celzijusa, u unutrašnjosti do 39 stepeni Celzijusa. prneosi “Hayat“.

I na jugu Hrvatske obilje sunca, a popodne i umjeren jugozapadni vjetar pa će more mjestimice biti malo valovito. Dnevna temperatura zraka podjednaka subotnjoj ili malo niža – od 32 do 35 stepeni Celzijusa, u zaobalju do 38 stepeni Celzijusa, piše Index.hr.

U NOVOJ SEDMICI VEĆINOM MANJE VRUĆE

Nova sedmica na kopnu će početi stabilno i sunčano. Temperatura će porasti, a zbog vlage u zraku bit će i sparno. Novo prolazno osvježenje s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, moguće i nevremenom, stići će već u utorak. Ponekog pljuska u srijedu može biti i u unutrašnjosti Dalmacije.

Na Jadranu će toplinski val popustiti tek sredinom iduće sedmice , a u utorak bi se pljuskovi s kopna mogli spustiti do sjevernog dijela. Popodne će i dalje puhati umjeren vjetar s mora, u ponedjeljak na sjeveru prolazno i bura, koja će jače zapuhati tek u srijedu, osobito pod Velebitom.

