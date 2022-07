Hrvatsko primorje: Kazna za peškir na plaži do 1.300 eura

Komunalno preduzeće u Novom Vinodolskom je izdalo saopštenje da će svi koji ostavljaju „rekvizite“ na plaži biti kažnjeni, a predmeti biti sklonjeni, piše Index.hr.

Sukladno članku 59. Odluke o komunalnom redu, na prirodnim i uređenim plažama nakon njihova korištenja, zabranjeno je ostavljati ručnike, rekvizite za plažu i druge stvari osobne namjene. Propisane su i novčane kazne za prekršitelje pa one iznose od 600 do 1500 kuna za fizičke osobe i do 10.000 kuna za pravne osobe.

Grad Novi Vinodolski uklonit će svaki predmet ostavljen na plažama te će ga vlasnici, ako to žele, moći preuzeti u Domu kulture Novi Vinodolski. Predmete je moguće preuzeti u roku od osam dana.

Podsjetimo, u Dubrovniku su uvedene i novčane kazne za nedolično odijevanje.

