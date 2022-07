VJERUJEM DA JE ZORAN UBIO JELENU! Zorica Marković o presudi Marjanovića: Mogao je da se razvede, na ovaj način je uništio mnoge živote!

Zoran Marjnaović osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge pjevačice Jelene Marjanović, a ova vijest šokirala je javnost. Tim povodom oglasili su se estradnjaci koji su bili prijatelji sa osuđenim Marjanovićem, a pjevačica Zorica Marković nije krila koliko joj je ova tema bolna.

Zorica je istakla da vjeruje u sudstvo i da ne zna šta je Zoranu bilo u glavi kada je ubio suprugu sa kojom ima maloljetnu kćerku:

-Za mene je Jelenina smrt jako bolna tema i izbjegavala sam da o tome pričam. Ono što se njoj desilo je katastrofa, jedan mlad život je ugašen. Vjerujem u naše sudstvo, a ne znam šta je Zoranu bilo u glavi kada je to uradio. Mogao je da se razvede, na ovaj način je uništio Jelenin, svoj, ali i život njihove kćerkice. Najžalije mi je tog djeteta koje je ostalo bez majke, ovo je monstruozno – rekla je pjevačica i dodala:

– Sjećam se poslednjeg susreta sa Jelenom, zajedno smo pjevale na jednoj televiziji, bila je lijepa kao anđeo – zaključila je Zorica Marković.

Zoran Marjanović osuđen je danas odlukom Višeg suda u Beogradu prvstepenom presudom za ubistvo supruge Jelena Marjanović koja je nestala 2. aprila 2016. godine, a dva dana kasnije pronađena na nasipu u Borči.

On je tada rekao da su on i kćerkica polako hodali za Jelenom na nasipu pored Dunava u Borči dok je ona trčala ispred njih. S obzirom na to da je ta staza duga nekoliko kilometara, govorio je da je Jelena odmakla od njih daleko i da je brzo nestala iz vidokruga, piše Informer.

Facebook komentari