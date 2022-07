Hrvatska će dozvoliti Vučiću dolazak u Jasenovac, objašnjeno i pod kojim uslovima

Hrvatska će dozvoliti dolazak predsjednika Aleksandra Vučića u Jasenovac, ali to je događaj koji treba dogovoriti diplomatskim kanalima, i vrlo temeljito. To nije bio slučaj, jer Vučić je samo javio Miloradu Pupovcu kako želi iz Gradine u BiH, otići u Pakrac i Jasenovac, a to se ne radi na takav način.