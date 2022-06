“POČELA JE DA POVRAĆA POSLIJE PITANJA O DEDI, UPIŠKILA SE KADA JE VIDJELA OCA” – Stravična ispovijest majke djevojčice iz Novog Sada o jezivom zlostavljanju za koji tvrdi da je njeno dijete doživjelo

– Bivšeg supruga sam upoznala tokom studentskih dana, vjenčali smo se i živjeli smo u braku oko 2, 5 godine. Iz tog braka imamo jednu kćerku. Od njenog rođenja puno toga se mijenja, on postaje hladan, emotivno distanciran i nezainteresovan za brigu oko djeteta. Odvaja se u drugu sobu, tamo jede i spava, prestajemo da dijelimo i tanjir i postelju. Sa njenih godinu dana, počinje insistiranje da sam odvodi dijete kod dede, pritom je u prethodnom periodu potpuno bio nezainteresovan za nju i za brigu oko nje – rekla je majka djevojčice, piše Blic.

Kako ističe, jedan dan je saopštio da je deda na samrti i insistirao da odvede dijete da vidi dedu, jer umire.

– Pošto sam ja odbila da dam da odnese dijete dedi, smatrajući da to nije prikladna situacija za bebu, on je rekao da imamo dva dana da se spakujemo i da napustimo kuću. Mi smo se spakovale i otišle kod moje majke, gdje i sada živimo. Ubrzo nakon toga je podneio tužbu za razvod braka, vrlo brzo je sve bilo gotovo i dobili smo model po kome je on viđao kćerkicu – rekla je majka.

Dodaje da se taj model intenzivirao od njene treće godine, kada je počeo da dolazi maltene svaki drugi dan.

– Negdje u februaru 2021. godine počinju promjene u njenom ponašanju. Užasan strah, plakanje, vrištanje, užasan strah u toku noći. Počela je da traži dudu noću i to godinu dana nakon što je prestala da je koristi. Ukinula je sama sebi popodnevno spavanje, sama je izjavila da ne želi da spava preko dana. Pokušavala sam da je uspavam u popodnevnim časovima, ali to nije išlo. Boji se kada neko zakuca na vrata, kaže da će je oteti. Pokazuje srednji prst, kaže da je deda to naučio. Prstima jedne šakice napravi krug, a prst druge uvlači i izvlači govoreći da je takođe deda to naučio – govori uznemirena majka.

Majka kaže da kada je kupala i presvlačila, djevojčica je podizala karlicu, objašnjavajući da se tako igra sa tatom i dedom, kao i da je rekla da je kod tate hladno, da je “golićko” i da je ljuta što tata neće da je presvuče.

Kako kaže, u tom trenutku, iako je pokušavala da vidi šta je to tačno boli, to nije mogla. Dodaje da je pokušala da joj ispere taj dio, da vidi šta je boli, ali kako kaže, to nije bilo moguće.

– Kada sam na kraju ipak vidjela taj predio. Videla sam da je predeo polnog organa otečen i crven, kao i da ima ogrebotinu. Odmah sam zvala bivšeg supruga, pitala šta se tamo dešavalo, na šta mi je on rekao da je dijete kod njega bilo veselo i da nije ništa primijetio. Ubrzo smo otišli i do ljekara koji je utvrdio da se radi o mehaničkim povredama. Sumnjali su i na urinarne infekcije, bakterije i tome slično, ali je analizama utvrđeno da nema ništa od toga – kaže majka, i dodaje da je doktorka na kraju rekla da su u pitanju posttraumatske povrede.

Kaže da je djevojčica vrištala i molila da ne ide kod oca i dede, kao i da je tražila da majka ide sa njom. Objašnjava kako je djevojčica tražila da se deda i tata poliju sirćetom, koje, kako kaže, ona ne voli. Dodaje da se, kada ga je naredni put vidjela, upiškila stojeći.

– Jednog dana, na Veliki petak, bivši muž je vratio kući vidno uznemirenu i tada je ponovo vrištala prilikom uriniranja. Ponovo je zapomagala i tražila pomoć. Tada je prvi put rekla: “Bako, pomozi mi, tata i deda su dirali pišu”. Rukom je pokazala to sve tako što je trljala vaginalni predio. Moja sestra je to sve snimila i telefonom. Kada sam pokušala da mu pokažem taj snimak, nije htio da ga gleda. Tada mi je zaprijetio da nikome ne pokazujem taj snimak jer će me proglasiti ludim i da će mi oduzeti dijete – kaže majka.

Dalje objašnjava da je odlučila da slučaj prijavi policiji i kaže da tek tada kreće pravi pakao.

– Pitala sam kćerku zašto mi ranije nije rekla za to. A ona je objasnila da joj je deda zaprijetio da će je ako kaže odnijeti od majke i da je više nikada neće vidjeti. Da će zauvijek biti sa njima. Tada je rekla da su oni dobri, ali da postoje otac i deda bebe Sandre koji nisu dobri. Da je oni diraju po guzi, da imaju “dizalicu” i “rampu” i da je bockaju po okicama, obrazima, pupku, guzi, da beba Sandra povraća i moli me da čuvam bebu Sandru. Kako su mi objasnili, kada se dešavaju tako strašne stvari, mala djeca izmisle nekog kome se ustvari dešava to sve ružno, da je to način da prevaziđu svoju traumu – kaže ona.

Ističe da su po nalogu tužilaštva bili u centru za socijalni rad, gde je djevojčica ispitivana četiri puta i kaže da je tokom četvrtog ispitivanja počela da povraća nakon pitanja o dedi, dodaje da je počela da vrišti, da zatvara rukama uši, da plače i kako kaže, tada je ustanovljeno postojanje traume u odnosu na dedu.

– Radnici centra su dolazili da vide njeno okruženje, utvrdili su da je topla i inteligentna, ali kada se pomene otac, ona bi počinjala da vrišti ponovo. Ja nju i dan danas ne mogu da operem. Ona je danas naučena da samu sebe opere. Evo jutros je plakala u snu, polu je otvorila okice i pitala me da li nema nevaljalaca i zlikovaca u našem stanu. Rekla sam joj da nema i da nastavi da spava – rekla je majka.

Ona ističe da je protiv nje pokrenut krivični postupak za oduzimanje djeteta, takođe i izvršni postupak za nedavanje djeteta.

– Konačno sam se odlučila za vještačenje privatno. Sve je snimnjeno. U prostorijama Centra je objasnila da deda i tata imaju “rampu” i “dizalicu”, da oni sa njima pljuju na nju i da to jako smrdi, u više navrata je govorila da je tata nevaljao zato što neće da je presvuče. Sve je to rečeno i pred radnicama Centra za socijalni rad u Novom Sadu. Dok je ona vrištala i plakala, objasnili su joj da je njen tata divan i da je donio divne poklone i da će se igrati sa njim – rekla je ona.

Kako kaže, radnice su je napale da je ona sa svojom nervozom pripremila dijete za dolazak tu, da se takvi roditelji kažnjavaju, da ne treba da plašim dijete, da sam ja kriva za sve.

– Želim da kažem da iza svoje svake riječi stojim svojim životom, da imam audio snimke svih poseta Centru – kaže ona.

Kaže da je protiv dede pokrenut postupak, ali da je krivična prijava odbačena i da je trenutno pod prigovorom.

Advokat Ivana Kropf je rekla da je uložen prigovor i da je slučaj trenutno na Višem javnom tužilaštvu. Dodaje da je priključeno i vještačenje iz Osnovnog javnog tužilaštva.

– U tom momentu Tužilaštvo je imalo dokaze koji im nisu bili dovoljni za stepen vjerovatnoće da bi se pokrenula istraga, ali se u međuvremenu dijete otvorilo i vidi se ozbiljna regresija kod nje. Ona kreće čak i da muca. Sve je to bilo dostavljeno i Centru. Tako da sa tim novim dokaznim predlozima, upućen je prigovor – rekla je Kropf.

Facebook komentari