Strašno / “DAVIO ME, JEDVA GOVORIM”: Mučna ispovijest djevojke koju je nasilnik PREBIO dok je držala DIJETE U NARUČJU!

Stravični snimak prebijanja žene u Novom Sadu pojavio se prije nekoliko dana na društvenim mrežana, a nasilnik je ubrzo uhapšen.

Nesrećna žena i dalje je vidno potresena zbog svega što se desilo, a kako navodi, ono što je objavljeno je mali dio onoga što je preživjela.

– Željela sam da vam se obratim, da vam kažem da sam juče dobila batina od G. A. , koji me je davao, ne znam da li vidit, izgledaju kao šljive, ali su povrede. I ruku mi je (povrijedio), koju treba da idem da snimim. Ima snimak na Instagramu kako me je tukao, neko sa zgrade je snimao i poslao. Ne znam šta da kažem, bilo je strašno, jedva govorim, boli me grlo jako – ističe povrijeđena žena na snimku koji je objavljen na Instagram stranici “Newnow.rs”.

– Davio me, pokidao je majicu sa sebe i obmotao je oko mene, ja sam sve vrijeme držala dijete, on je mene tukao, davio i šamarao. To je samo jedan mali dijelić – navela je ona, prenosi “Telegraf”.

Podsjetimo, sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu je osumnjičenom A.G (23) iz Novog Sada, koji se tereti za izvršenje krivičnog djela nasilje u porodici, odredio pritvor u trajanju do trideset dana.

– Pritvor je određen nakon saslušanja osumnjičenog, i to iz razloga što sud smatra da bi boravkom na slobodi, osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično djelo ili dovršiti pokušano krivično djelo. Pritvor po ovom rješenju može trajati do dana 06. jula, a protiv sudske odluke o pritvoru, osumnjičeni i njegov branilac imaju pravo žalbe vanpretresnom veću Osnovnog suda u Novom Sadu – kažu u Službi za informisanje Osnovnog suda u Novom Sadu.

Prije toga osumnjičeni je saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu koje je zatražilo pritvor do 30 dana za A. G. (23) iz Novog Sada, koji je osumnjičen da je tukao nevjenčanu suprugu D. T. (28).

Podsjetimo, na Instagram nalogu “192_rs” osvanuo je tokom vikenda uznemirujući video zapis nasilja u Novom Sadu, na kojem se vidi kako muškarac krvnički udara ženu, koja drži dijete u ruci.

Kako se navodi, cijeli događaj se odvio u dvorištu zgrade u Ćirpanovoj ulici. Vidi se kako muž zvjerski tuče ženu, dok ona drži dijete u ruci i viče, prenosi Espreso.

