Varhelyi iz Zagreba: U oktobru imamo izbore u BiH bojkot nas neće odvesti nikamo

Varhelyi je istaknuo kako su razgovori o Bosni i Hercegovini bili posebno napeti i teški, s obzirom da se datum izbora u toj zemlji bliži bez postignutog dogovora, što će, po njemu, utjecati na političko stanje unutar zemlje.

“Vidjeli smo i složili se da je propuštena barem jedna ključna godina u životu BiH, 2021. mogla je i trebala je biti godina da se stvari urede za budućnost BiH. To je bila godina bez izbora na vidiku, godina kada se napredak u zakonodavnoj reformi mogao postići. To smo propustili i već vidimo posljedice, a to je stanje bez napretka u 14 glavnih prioriteta na putu BiH prema statusu kandidata za članstvo. Uz mir i stabilnost, potrebna je konstruktivnija unutarnjopolitička situacija u BiH kako bi se ova zemlja suočila s izazovima u budućnosti” izjavio je Varhely.

Pozdravio je aktivnosti BiH oko zajedničke vanjske i sigurnosne politike u stavu prema ruskom ratu u Ukrajini, ali je naglasio kako nema napretka unutar zemlje u provođenju reformi.

–

“Veliko je razočarenje da nemamo dogovora oko ustavnih i reformi izbornog okvira. U oktobru ćemo u BiH imati izbore, pa ćemo nastojati u saradnji s našim prijateljima u BiH da ti izbori budu slobodni, pošteni i da nas vode prema jednakoj zastupljenosti sva tri konstitutivna naroda. To je ključna tačka dugoročne stabilnosti i funkcionalnosti BiH. Bojkot i nepriznavanje izbornih rezultata neće nas odvesti nikamo” poručio je Varhelyi.

Hrvatska snažno podupire evropsku perspektivu Zapadnog Balkana i nastavak proširenja po individualnom pristupu i načelu vlastitih zasluga, uz primjenu postojećih kriterija i uvjeta za proširenje, kazao je Grlić Radman.

“Hrvatska podržava tekuće pregovore Crne Gore i Srbije s Evropskom unijom, otvaranje pristupnih pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, kao i davanje statusa kandidata za Bosnu i Hercegovinu te evropsku perspektivu za Kosovo” kazao je Grlić Radman te nastavio:

“Stuaciju u BiH je zabrinjavajuća. Ključ ostaje u izmjeni Izbornog zakona. Potreban je nastavak angažmana EU-a i Sjedinjenih Američkih Država u nastavku pregovora kako bi se omogućili slobodni, pošteni, legalni i legitimni izbori. Izbori po ovakvom izbornom zakonu nisu ustavni.” rekao je Grlić Radman, prenosi Anadolija.

Facebook komentari