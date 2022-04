Nenad Periš: U zadnja dva dana MUP me zvao dva puta. Nadamo se

Srbijanski istražni organini učinili su sve što je bilo u njihovoj moći, ali potraga za ovim mladićom do današnjeg dana bila je neuspješna.

Njegov otac Nenad i dalje ne gubi nadu za njegovim pronalaskom, a nedavno je dao izjavu za hrvatske medije u kojoj je otkrio nove detalje.

“Ja samo čekam istinu i živim za istinu, kakva god ona bila. Ništa me drugo ne zanima. Ne živim od želje da ga pronađem, živim od želje da saznam istinu. Najveći problem je čekanje, iščekivanje, jer ako čekate ili iščekujete nešto što je nerealno, onda ste u problemu i to nije dobro. Istina kakva god ona bila je ono što mi može dati mir”, rekao je Nenad.

U subotu se navršilo 100 najgorih dana u životu Nenada Periša i njegove porodice, od trenutka kad su saznali, odnosno dobili informaciju da je u Beogradu nestao njihov Matej, koji je s prijateljima otišao na doček Nove godine u glavni grad Srbije.

Nada, strepnja i strah

“Čim sam doznao tu groznu vijest, ukrcao sam se na prvi avion za Beograd i otputovao tamo, da bih što prije pronašao svoga sina i da bih srbijanskoj policiji bio od pomoći. Pitate me jesam li mislio da ćemo se Matej i ja za dan-dva vratiti zajedno u Split? Vjerujte, nisam znao koliko će sve to skupa trajati. Neki moji prijatelji iz Splita su htjeli ići sa mnom u Beograd, da bi mi bili podrška. Međutim, ja sam odbio tu mogućnost jer nisam znao koliko ću ostati u Beogradu”, govori Nenad Periš.

Sto dana, u jednu ruku iščekivanja i nade, a u drugu ruku strepnje i straha ostavili su traga na životima porodice Periš.

“Živimo jer moramo živjeti za našeg Mateja. Ja sam lično dobar, od trenutka do trenutka. Ljudi smo, čovjek plače, pa tako plačem i ja. I moram reći da kad plačem, osjećam da sam nekako bliži mom Mateju. Kad molim Boga, također sam mu nekako bliže. Vjera mi puno pomaže da ostanem pribran, nogama čvrsto na zemlji i da trezveno razmišljam. U ovih 100 dana niti jedan dan nisam uzeo nikakvu tabletu za smirenje, jer to dugujem Mateju. Dugujem mu, da moram ostati pribran, ne bježim od nikakve situacije i suočavam se sa svim”, rekao je Nenad Periš.

Istraga srbijanske policije i dalje je u toku

“U protekla dva dana dva puta sam se čuo s ljudima iz srbijanskog MUP-a, koji rade na istrazi. Ja njima dajem informacije koje saznam u kontaktima s ljudima, bilo ovdje u Hrvatskoj, bilo u Srbiji. Sve informacije koje dobijem i koje bi mogle upućivati na moguće riješavanje situacije, prosljeđujem njima. To ću raditi dok god ne dođemo do nekog riješenja”, kaže Nenad Periš.

Drugačiji život

Nenad je svoju snagu našao u vjeri, svjestan da mora svoj život prihvatiti ma kakav god on bio.

“Neće to više nikad biti isti život. Međutim, ono što je meni važno jest činjenica da život moram prihvatiti onakav kakav je i da moram nastaviti racionalno živjeti, ne bježati od činjenica da Mateja nema. Ono što mi je važno jest da u ovim teškim trenucima upoznam sam sebe. Sve je ovo jedan put, koji je započeo u Beogradu i na tom putu moram biti podrška mojoj porodici, svima onima kojima Matej nedostaje. To što se dogodilo, dogodilo se i ja moram učiniti sve da ne napravim neku pogrešku, jer svojoj porodici moram biti oslonac. Nikome od njih nije lako bez Mateja, oni to proživljavaju svako na svoj način. Moj osmijeh više nikad neće biti isti, jer se rastanak, a ja mislim privremeni, dogodio, ali moram nastaviti živjeti”, dodao je. prneosi “Radiosarajevo“.

