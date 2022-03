TEŠKI DANI ZA KONSTRAKTU, PODMUKLA BOLEST DOŠLA U TRENUTKU NAJVEĆE SLAVE: Njen muž bio u teškom stanju

Nekadašnja članica benda “Zemlja gruva” Ana Đurić Konstrakta (43), nastupom na „Beoviziji“ prije par nedelja izazvala je pažnju celokupne domaće javnosti i zanimljivo je da interesovanje za nju još uvijek ne jenjava. Njena autorska numera “In corpore sano”, proglašena je pobedničkom, čime je talentovana umjetnica postala srpska ovogodišnja predstavica na „Evroviziji“, ali i glavna tema svih gradskih kuloara, priča, naslovnica prestižnih magazina, kao i jedna od najtraženijih sagovornika TV i radio voditelja u emisijama zabavno-informativnog karaktera širom regiona.

Od momenta kada se Ana popela na pobedničko postolje, njene izjave, stare ili novije, prenose se i prepričavaju. Od stihova pjesme prave se parodije, traže se motivi i pouke. Zaviruje se iz svih mogućih izvora i uglova u njen privatni život, a najviše u brak sa arhitektom, zapravo producentom Milanom Đurićem. Broje se godine koje je s njim pod istim krovom do sada provela, koliko je dece rodila. Postavlja se pitanje kakva je majka i kako njen sin Nikola i ćerka Lena reaguju na preokret koji joj se dogodio.

I tako se već nedeljama nižu pitanja i potpitanja kako bi se što više toga saznalo o vlasnici spektakularnih stihova, koja je probudila i, u neku ruku, osvijestila javnost. Uprkos pokušaju da zavire u baš svaki kutak Konstraktinog umjetničkog, poslovnog i privatnog svijeta, ona je ipak uspela da u velikoj mjeri sakrije svoju intimu i porodici obezbijedi mir. Upravo zbog toga sve donedavno nije se doznalo da je Đurićeva početkom godine, tačnije u januaru, htjela da odustane od „Beovizije“, sve zbog narušenog suprugovog zdravlja.

Milanu je, naime, dijagnostikovan tumor, što je Ani istrglo tlo pod nogama, te je neko vrijeme, što je i normalno, bila rastresena i u vrlo teškom mentalnom stanju. Nije bila spremna da sluša aplauze i raduje se bodovima na takmičenju dok se uporedo njen izabranik brine za svoj život. Milan se tih dana podvrgao iscrpnim medicinskim ispitivanjima u Njemačkoj, zajedno su tamo otputovali, da bi ljekari znali s kojim oblikom bolesti imaju posla.

Na svu sreću, testovi su pokazali da panici nije bilo mjesta i da je zapravo riječ o benignom obliku, koji se lako da ukloniti. Osmijeh se tih dana ponovo vratio na lica porodice Đurić, a Ana je, znajući šta je očekuje, prionula na rad. Njena pojava na ekranu tokom polufinala, a zatim i finalnog predstavljanja na „Beoviziji“ ni po čemu nije odavala utisak da je doskoro bila zabrinuta i tužna. Maestralno je izvela numeru, koja je napravila potpuni preokret, a kako se nosila s teškim iskustvom, možemo da zaključimo na osnovu toga što sebe naziva racionalno-emotivnom, kao i na osnovu njenih ranijih izjava.

– Realnost treba prihvatiti, ali i raditi na tome da u fokusu budu teme koje su bitne. Strah od neizjvesnog rađa nove strahove i stvara osjećaj konstantne borbe i brige šta će biti sutra ako ne uradimo sve ono što je u našoj moći da se od problema zaštitimo. Dakle, prepušteni sami sebi, da sami o sebi brinemo. Naravno, to nije dovoljno, ali je jedino što mi kao pojedinci možemo da uradimo. U ekipi svog dens hora „Starih Latina“ imam sve: i reiki majstora, i fizioterapeuta, i gastroenterologa, i psihoanalitičara. I to je to – poručila je umketnica, koja se s nedaćama, očigledno, odlično nosila zahvaljujući savetima i pomoći prijatelja, ali i ljubavi porodice.

Na pitanje kakav odnos ima s dkecom, da li je s njima uvokek iskrena ili teške momente, poput onog u januaru kada joj je suprug obolio, nastoji da sačuva za sebe štiteći ih, Konstrakta je kazala:

– Bilo je situacija u kojima sam se pitala da li sam pogrešno reagovala. Taj strah se prenosi na djecu, utiče na njihovo samopouzdanje. Djeca nisu strana bića s druge planete, mali manipulatori ili masa koju ćemo mi da uobličimo i slično. Stvar je mnogo jednostavnija, samo ako uzmemo ozbiljno i s poštovanjem njihove potrebe. Dakle, žao mi je svake situacije u kojoj je moj strah prevladao potrebe mog djeteta – rekla je Konstrakta.

Facebook komentari